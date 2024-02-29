俄烏戰爭反而促成俄國經濟轉型 引發中國學者關注

俄羅斯侵略烏克蘭引來國際制裁，不僅未拖垮俄羅斯經濟，反而促成俄羅斯經濟轉型，已經引發中國學者關注。圖為2月7日，俄羅斯民眾在莫斯科古姆百貨商場的滑冰場滑冰，絲毫感受不到戰爭的威脅。（新華社）

俄烏戰爭邁入第三年，西方國家的制裁並未拖垮俄羅斯 經濟。中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所俄羅斯經濟室主任徐坡嶺指出，俄烏戰爭兩年來，反而讓俄羅斯的經濟打破原本對能源行業的過度依賴。他和其他中國學者甚至因此推論，俄羅斯總統普亭 可能不著急結束這場戰爭，因為戰爭讓俄羅斯社會變得更加活躍。

2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，過去兩年俄羅斯遭受以歐美為首的48個國家近2萬項制裁，制裁國家與項目之多、領域之廣，前所未有。但俄羅斯經濟不僅沒有因此被拖垮，2023年，俄羅斯經濟成長率甚至達到3.6%。

俄羅斯是如何辦到的？對此，徐坡嶺在接受網路媒體《觀察者網》專訪時表示，他與其他中國學者2023年6月考察了莫斯科、聖彼得堡、亞美尼亞；2023年11月，又去了哈巴羅夫斯克和葉卡捷琳堡。

徐坡嶺實地考察的感受是：俄羅斯人民的生活秩序和社會秩序是穩定的，人們的精神面貌也並沒有國家處於戰爭狀態中應有的緊張和焦慮，老百姓的正常生活沒有受到很大的影響。

徐坡嶺指出，即使打了兩年仗，俄羅斯經濟下滑的幅度並不大。2022年俄羅斯GDP下降2.1%，但2023年經濟增長了3.6%，居民實際可支配收入則增長5.4%（剔除物價因素）。

對於俄羅斯憑什麼扛住了西方制裁？徐坡嶺認為，俄羅斯推出的三個反制裁措施，有效地控制住局面：

一、資本流出管制，對向外匯款和向外借貸進行限制，超過1萬美元的現金不允許貸出去，對外欠款暫停償還；

二、強制結售匯。規定2022年1月1日之後簽訂的外貿合同的外匯收入80%要賣給央行 ，提高在莫斯科市場上的外匯供給能力；

三、借鑒布雷頓森林體系美元與黃金掛鉤方式，規定5,000盧布換1克黃金。若企業或民眾對盧布沒有信心，可拿盧布去銀行兌換等額黃金，這很快就穩住俄羅斯金融市場的信心。

徐坡嶺指出，特別是俄羅斯2022年3月19日宣布「天然氣盧布結算令」後，市場迅速恢復了對盧布的信心。他形容，「天然氣盧布結算令是一個妙招」。如此一來，俄羅斯就將盧布的價值用天然氣錨定了，市場上兌換外匯的節奏也由俄羅斯來掌控，盧布匯率迅速回升。

徐坡嶺進一步分析俄羅斯經濟韌性時，總結一些更深層次的原因：

一、金融安全建設。蘇聯解體後，俄羅斯銀行系統一度十分混亂，最多時曾有1萬多家銀行，後來俄羅斯每年對違規的銀行進行整頓。2022年7月1日時，俄羅斯只剩329家銀行和34家非銀行金融機構，因此在面對此次金融衝擊時，銀行系統並沒有出現倒閉或關門的情況；

二、2014年起俄羅斯就一直在推動「去美元化」；

三、財政狀況和國際儲備多元化。2019年到2021年間，俄羅斯央行儲備資產增加了很多的日元和人民幣資產。此外，2019年起，俄羅斯還大幅增加黃金儲備。

徐坡嶺說，在2022年俄羅斯央行資產被凍結時，俄羅斯擁有近6,000億美元儲備，其中黃金儲備占了很大的比重，多元化的國際儲備給俄羅斯金融穩定提供了保障。

徐坡嶺並指出，這場戰爭還讓俄羅斯經濟打破原本對能源行業的過度依賴。俄烏戰爭後，由於西方國家的制裁，反而推動俄羅斯製造業的擴張，尤其輕工、機械製造和電子信息領域的工資增長特別快。

中國學者甚至因此推論，普亭可能不著急結束俄烏衝擊。因為這場戰爭中的軍事訂單引發的投資增長，已經擴展到非軍事領域，為俄羅斯社會提供了更好的勞動機會和掙錢機會，使得俄羅斯社會變得更加活躍。

徐坡嶺也不諱言，俄羅斯能挺過制裁與中國有關。2022年中俄貿易總額達到1,902.7億美元，2023年達到2,401.1億美元，占俄羅斯貿易總額的39%左右。

「俄羅斯對中國出口能源，為俄羅斯金融穩定和財政穩定提供了保障，具有延伸性意義。中國對於俄羅斯的商品出口是其產業鏈、供應鏈恢復生產的重要支持，而且雙方都在獲益。」

徐坡嶺認為，普亭可能是把俄烏衝突變成了一針「激素」，對俄羅斯社會和經濟進行了重整。

針對俄羅斯在俄烏戰爭的經驗，徐坡嶺說，俄羅斯給我們的教訓就是，技術生產鏈和金融體系比較虛弱會吃大虧。

他指出，在有效應對國際制裁方面，俄羅斯的重要經驗就是在金融安全、國際儲備、國際結算體系方面，以及在關鍵技術、涉及到國家安全的生產鏈、供應鏈方面的要有安全備份。只要中國能未雨綢繆，「把風險想足了，把手段儲備足了」，就無須擔心。