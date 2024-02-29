普亭發出最明白的核武威脅 阻各國伸援

俄羅斯總統普亭表示西方國家若加強支持烏克蘭的行動，可能引發核子武器衝突。(路透)

俄羅斯 總統普亭 29日發出俄烏戰爭以來最直白的使用核武威脅。普亭在全國性演說中表示，西方國家若採取任何加強支持烏克蘭 的行動，「的確可能引發使用核子武器衝突的風險，這意味著所有文明將遭到毀滅」。

普亭表示，西方國家支持烏克蘭，有引發全球性戰爭的風險。提到法國總統馬克宏不排除派遺軍隊進入烏克蘭的說法時，普亭表示俄羅斯記得「那些一度派遺小部隊進入我們國家者的命運」。

他並表示，「現在那些可能干預者的結果將更加悲慘。我們也擁有能攻擊他們國內目標的武器」。

普亭指出，西方國家提供先進武器，以及部署北約軍隊的可能性，將引發核武衝突的風險；「他們認為這是某種遊戲。他們被自己的優越感弄瞎了眼睛」。

普亭證實，俄羅斯將加強在北約邊境軍力部署，對瑞典與芬蘭加入北約進行「抵消威脅」。

普亭明白表示，有意提升打擊西方國家的能力。他吹噓俄國的核武部隊枕戈待旦，新武器系統即將到位，他宣稱新武器根本不可能被擊落。

華府國際戰略研究所長阿爾伯奎表示，普亭試圖以核武威懾，來恐嚇西方國家，以限制對烏克蘭的支持。但俄羅斯分析家表示，普亭的核武威脅愈頻繁，效果將遞減。