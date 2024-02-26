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澤倫斯基稱俄5月底祭新攻勢 烏軍已擬好反攻戰略 撤換扎盧茲尼是一環

編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基25日透露，俄羅斯準備5月底或夏季發動新攻勢，不過表明基輔已擬定具體反攻計畫，而月初撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼也是戰略一環。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基25日透露，俄羅斯準備5月底或夏季發動新攻勢，不過表明基輔已擬定具體反攻計畫，而月初撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼也是戰略一環。（路透）

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基25日透露，俄羅斯準備5月底或夏季發動新攻勢，不過表明基輔已擬定具體反攻計畫，而月初撤換武裝部隊總司令扎盧茲尼也是戰略一環，同時重申亟需西方盟友堅定持續的援助。

對於反攻計畫，澤倫斯基表示未免影響部署，將不會說明細節，不過他提到月初撤換備受歡迎的扎盧茲尼也是戰略一環，不過具體原因仍對外保密。

俄國總統普亭20日才表示，俄軍將把握拿下烏東城市阿夫迪夫卡的契機，進一步向烏克蘭境內推進。

去年烏軍大張旗鼓發動反攻，依舊無法突破俄軍防線，對此澤倫斯基說因為計畫在事前已經被洩漏給克里姆林宮。

此外，澤倫斯基提到軍隊輪換調防對於反攻至關重要，同時強調需要準備好更多預備役兵力。

俄烏戰爭甫於2月24日屆滿兩年，莫斯科大軍在烏克蘭東部和南部長達960公里的戰線上向前推進，砲彈、遠程飛彈和兵力短缺都是問題。而澤倫斯基也在25日罕見透露烏軍兵損人數達31,000人，對此俄國外交部反駁假的。

除此之外，澤倫斯基再次在公開活動中喊話美國國會儘速在一個月內通過軍援法案，烏克蘭亟需西方盟友堅定持續的協助。

澤倫斯基 烏克蘭 俄國

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