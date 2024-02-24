當戰爭成為日常 兩平行世界考驗烏克蘭人民團結

圖為一位婦女走在烏克蘭東部頓內茨克州被摧毀的一排建築旁。(美聯社)

俄烏戰爭滿2年，持久戰考驗國際支持，更考驗烏克蘭 內部團結。世界報觀察，烏克蘭部分地區彷彿呈現兩個平行世界。專家指出，民眾已喪失最初的能量，如何維持共識、不被分化至關重要。

俄羅斯 和烏克蘭戰爭今天屆滿2年，歐盟領袖與法、義等國元首都以不同方式表達對基輔的支持，承諾援助不會中斷。

2022年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭，震驚全球。持久戰不僅考驗國際社會對戰事的態度，更挑戰烏克蘭軍民團結。

法國世界報（Le Monde）基輔特派員以不同角度，從內部觀察俄烏戰爭對烏克蘭人民心態和生活的影響。

烏克蘭西部城市切爾諾夫策（Chernivtsi）前媒體聯絡人馬藍克（Oksana Melenko）如今負責依據戰爭現實調整公共空間，包括統一紀念牌、擴大中央墓園，以及為紀念戰士更改部分路名。

但她坦言，在切爾諾夫策，「居民感受不到戰爭，因為他們沒有立即的危險」。

切爾諾夫策路上餐廳和咖啡 廳內擠滿人。衝突撕裂烏克蘭東南部，卻似乎沒有影響到這個戰前有約26萬居民的城市。

戰事爆發後從基輔帶著2位稚子逃至此的38歲女性齊克（Anna-Maria Dzyk）認為，烏克蘭人分為樂觀派和悲觀派。

丈夫在前線的她說：「我是樂觀派，我看到還有許多志工與投入的人。老實說，我原以為不會有那麼多；但也有些人完全不在乎戰爭，甚至連和俄羅斯之間的文化戰爭也不在意。」

時間拉越長，全國團結就越受到嚴厲考驗。如今情況嚴峻，尤其在招募軍人替換前線傷亡者時最為明顯。

好幾個月以來，每周都有軍人的母親和配偶在大城市裡抗議，要求讓已2年在前線作戰而身心疲憊的親人回家。

世界報指出，面對俄羅斯的人數優勢，烏克蘭軍隊換血將至關重要。烏克蘭國會7日剛一讀通過極具爭議性的法案，目前仍在辯論與修正。

法案預計將加重拒絕參軍者的懲處、簡化登記入伍流程，並把強制兵役的年齡從27歲降至25歲。其中最受關注的法條，是把目前無限期服役的時間，調整為參軍36個月後退伍，但能否放行仍有許多未知數。

37歲的音樂老師佛拉基米爾（Volodymyr）向世界報表示：「所有烏克蘭人都在關注這個法案，因為即使不直接與之有關，也會影響到你的家人或親近的人。」

他向記者表明對未來即將上戰場的恐懼，「你被派到前線直到死亡或受傷。然而我是音樂家，我需要雙手演奏。若我受傷，就無法生存了」。但他也對部分烏克蘭人為了逃避徵兵而塞錢的作法不以為然。

面對軍力不足，中央徵兵人員近日增加閘口路檢，檢查時出現暴力情事的影片也在社群媒體流傳。因此佛拉基米爾說，最近他已經避免外出，以免被抓。

俄羅斯占領頓巴斯（Donbass）戰爭爆發後，2015到2016年間，佛拉基米爾還曾自願收集裝備送給前線士兵，然而如今他身邊的朋友也都在考慮出逃。

基輔「國家戰略研究所」（National Institute for Strategic Studies）研究員別列斯柯夫（Mykola Bielieskov）坦言，「維持社會共識」的重要性甚至高於美國支持與否的議題。「戰爭已持續2年了，人們已喪失一開始的能量」。

政治學家與記者波特尼科夫（Vitaly Portnikov）則表示，多數民眾認為目標是要解放整體領土，「但問題是：要以何為代價？很少人敢提這個問題」。

時間過越久，直接或間接參與戰爭者和其他人的差距愈來越大，宛如兩個平行世界。55歲的母親兼志工巴特勒（Yulia Bartle）有位兒子2014年後就加入作戰。

她強烈譴責部分同胞的態度，「人們沒有責任感。他們說我們的士兵保護我們，好讓其他人可以去劇院和餐廳。但並非如此，他們保護我們，好讓我們不會被殺，讓我們的城市不被占領」。

有人批評後方「輕忽」的態度，但剛從前線回來的士兵斯坦尼斯拉夫（Stanyslav）表示不責怪他們。「我不怪他們，因為我知道他們之中有9成都有親人在前線。而且還是要有人推動經濟....」。

戰爭讓人民團結對抗共同敵人，但同時也分化內部。

27歲的庫茲米齊（Kseniia Kuzmych）透過網路為男友服役的東部頓內茨克州（Donetsk）小隊募資，她表示烏克蘭人依舊團結，但確實有人已幾乎重回馬照跑舞照跳的日子。

基輔晚間酒吧、餐廳、舞廳燈紅酒綠，庫茲米齊顯得不太自在。「我身邊的所有人都在努力支持軍隊，我無法理解那些出門狂歡彷彿一切如舊的人。我之前有這樣的朋友，但已不再聯絡。」