向西方下馬威？普亭試乘30分鐘「可攜核彈」戰略轟炸機

俄羅斯總統普亭22日訪問位於該國西南部的喀山航空工廠期間，試乘經改良、可搭載核武的新款Tu-160M超音速戰略轟炸機。（美聯社）

克里姆林宮表示，俄羅斯 總統普亭 22日訪問位於該國西南部的喀山航空工廠期間，試乘經改良、可搭載核武的新款Tu-160M超音速戰略轟炸機。

普亭身穿飛行衣坐在副機師位置，完成30分鐘飛行後表示，留下很好印象，指飛機可靠且出色，操控性很好，將納入空軍服役。

國家電視台展示這架被俄羅斯暱稱為「白天鵝」的巨型飛機，在喀山航空工廠的跑道上起飛和降落，記者興奮稱其為「特殊事件」。

Tu-160M有「白天鵝」之稱，能攜帶12枚巡弋飛彈和12枚短程核彈，無須加油即可不間斷飛行1萬2000公里。（歐新社）

克里姆林宮發言人佩斯科夫稱，這條飛行路線屬於軍事機密。

根據俄國 國防部，Tu-160M上共有4名機組員，能攜帶12枚巡弋飛彈和12枚短程核彈，無須加油即可不間斷飛行1萬2000公里，是世界上現役速度最快的可攜帶飛彈轟炸機，最高時速可達2200公里。

根據2018年簽署的合約，預計2027年前會向俄羅斯空軍交付10架現代化Tu-160M，每架造價150億俄國盧布（約1.63億美元）。

負責生產該款轟炸機的俄國軍事企業圖波列夫（Tupolev）透露，現代化版本比舊版效率提高了60%，無論是可攜帶武器、導航和航空電子設備都有顯著改善。

由於正值俄羅斯和西方針對俄烏戰爭以及俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）之死而摩擦頻傳，普亭親自試搭也被視為對西方的警告，提醒它們俄國的核武實力。