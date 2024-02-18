王毅會見烏克蘭外長 稱中國堅持勸和促談

中國外交部長王毅(右)會見烏克蘭外長庫列巴。(截自X平台@Dmytro Kuleba)

中國外交部長王毅 17日在出席慕尼黑安全會議期間，會見烏克蘭 外長庫列巴（Dmytro Kuleba）。王毅說，中國堅持勸和促談，將繼續為盡快止戰、重建和平發揮建設性作用。

據中國外交部官網今天發布的消息，王毅表示，中國和烏克蘭早在多年前就是戰略合作夥伴，兩國人民之間有著傳統友誼。

他說，無論國際情勢如何變化，中方都希望中烏關係能正常發展，並繼續造福兩國人民，並感謝烏方在緊急狀況下幫助中方人員安全撤離。

王毅另闡述中方在「烏克蘭問題」的原則立場，並強調中國堅持政治解決熱點問題，堅持勸和促談，不拱火澆油，不藉機漁利，不向衝突地區或衝突方出售致命性武器。

他說，中國將繼續為盡快止戰、重建和平發揮建設性作用。就算和平只有一線希望，中方也不會放棄努力。

庫列巴指出，烏方願與中方保持友好交往，推動烏中關係進一步發展。

他說，中方在全球事務上有著重要影響，烏方高度讚賞中方發布關於「政治解決烏克蘭危機」的立場文件，希望中方繼續為促進和平發揮獨特建設性作用，願與中國政府歐亞事務特使加強聯繫。