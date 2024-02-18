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「別問烏克蘭何時停戰」 澤倫斯基邀川普視察前線

編譯周辰陽／綜合17日電
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基17日在慕尼黑安全會議發表演講，緊急呼籲提供更多武器，以避免歐洲出現「災難」局勢，並指「人為武器短缺」只會有助於俄羅斯

BBC與基輔獨立報報導，澤倫斯基發表演講之際，除了正值俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿2周年前夕，還恰逢烏軍撤出了東部重鎮阿夫迪夫卡，而此役也標誌著俄羅斯幾個月來最大的軍事勝利之一。

澤倫斯基演講時承認了受挫，稱撤出阿夫迪夫卡的目的是要「拯救我們官兵的性命」，並指烏軍行動「只受到我們實力充足度與射程長度的限制」。他表示，「讓烏克蘭處在人為武器短缺的狀態，特別是火砲跟長程能力短缺，使得（俄羅斯總統）普亭能夠適應目前的戰爭強度」。

澤倫斯基指出，「烏克蘭人已經證明，我們可以逼退俄羅斯撤，我們能夠把我們的土地拿回來」，接著警告，如果西方世界不勇敢面對普亭，在接下來幾年，他將為更多國家帶來「災難」。

因為美國前總統川普在國會的支持者一直卡住重要的美援，烏軍據報已耗盡彈藥。澤倫斯基表示，他準備好跟川普一起巡視前線，「如果川普先生會來，我準備跟他一起去前線。意味著什麼？真的戰爭，不是在Instagram，真正的戰爭」。

澤倫斯基在演講尾聲時說道，「請不要問烏克蘭戰爭將在何時結束，問問你自己，普亭為什麼仍能繼續打仗？」

演講後，澤倫斯基在接受CNN主播艾曼普（Christiane Amanpour）訪問時指出，如果「烏克蘭被拋下不管，俄羅斯將毀了我們」。當艾曼普提問，他會對共和黨國會議員說些什麼時，澤倫斯基打趣表示，「這節目現在正在電視上播出嗎？那我就不說什麼了」。

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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