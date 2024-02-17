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抗俄更團結 匈牙利態度放軟 歐盟4年援烏539億

編譯中心／綜合16日電
烏東戰略城鎮之一的阿夫迪夫卡淪陷恐成時間問題。（路透）
烏東戰略城鎮之一的阿夫迪夫卡淪陷恐成時間問題。（路透）

俄烏戰爭持續，歐盟27國領導人一致同意，設置四年援烏基金500億歐元（下同，約539億美元），同時通過加碼其他援外基金、投資軍火產能、移民事務等等，合計646億歐元。對此烏克蘭總統澤倫斯基說，歐洲正在展現團結，不會受到任何來自克里姆林宮的力量破壞。

針對歐盟執委會提出烏克蘭機制，一次匡列經費，自2024年到2027年協助烏克蘭戰後重建，匈牙利原本有不同意見，支持每年核可一次預算，如此一來就有更多機會藉著卡案，來交換其他利益。這次匈牙利總理奧班態度放軟，歐盟峰會很快達成結論。

另據路透報導，法國與烏克蘭16日簽署雙邊安全協議，法國總統府艾里賽宮指出，巴黎矢言今年將交付更多武器和高達30億歐元軍事援助給基輔，並代為訓練軍隊，以協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略。

根據這項協議，法國承諾提供烏克蘭更多軍事裝備，尤其是空防系統。烏克蘭此前也與英國和德國達成類似協議。

德國智庫「基爾世界經濟研究所」表示，歐盟對烏克蘭的軍事援助必須加倍，才能補上美國國會數月來未能通過新援助方案所造成的缺口。美國聯邦眾議院共和黨籍議員在現有資金枯竭的情況下，仍阻撓國會通過600億美元的新軍援烏克蘭方案。

此外，據悉俄烏雙方於烏東戰略城鎮之一的阿夫迪夫卡激戰。在俄軍突破關鍵補給線並有完成包圍態勢後，烏軍16日從一些陣地撤離，全市淪陷恐成時間問題。

華盛頓郵報指出，若攻下阿夫迪夫卡，將代表俄軍取得自去年夏天烏克蘭大反攻失敗後最重要的戰場勝利，也是戰場主動權重歸俄軍之手最明顯例證；反觀烏軍目前從兵員、武器、彈藥、士氣到財政均告短缺。

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