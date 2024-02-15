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澤倫斯基出訪德法 將與馬克宏簽安全協議

中央社巴黎15日綜合外電報導
總統馬克宏（Emmanuel Macron）（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）（左）計畫簽署雙邊安全協議。（美聯社）
總統馬克宏（Emmanuel Macron）（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）（左）計畫簽署雙邊安全協議。（美聯社）

法國總統府表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）計畫明天在法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）簽署雙邊安全協議。

法新社報導，馬克宏辦公室今天表示：「這項協議是2023年7月在維爾紐斯（Vilnius）北大西洋公約組織（NATO）高峰會場邊，在七大工業國集團（G7）架構之下做出的承諾。」

北約領袖當時並未為烏克蘭制定加入組織的時間表，但七大工業國集團承諾向烏克蘭提供長期安全支持。

英國和烏克蘭於1月簽署一項雙邊安全協議，基輔當局也正與其他國家進行談判。

此類安全協議內容可能包括提供現代化軍事裝備，以及培訓烏克蘭士兵。

澤倫斯基辦公室宣布，澤倫斯基將於明天前往德國和法國，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和馬克宏會面。

隨著俄烏戰爭即將邁入兩周年，基輔當局正在尋求西方提供數十億美元援助，以幫助戰場上的烏軍。

澤倫斯基辦公室在聲明中表示：「烏克蘭總統澤倫斯基將於2月16日訪問德國和法國，與德國總理蕭茲和法國總統馬克宏進行會談。」

基輔當局表示，澤倫斯基17日還會在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上發表演說，並與副總統賀錦麗（Kamala Harris）舉行會談。

他還將在那裡與捷克、丹麥和荷蘭領袖進行會談。

澤倫斯基 烏克蘭 馬克宏

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