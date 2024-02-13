烏克蘭指俄軍有系統使用「星鏈」 莫斯科、馬斯克駁斥

烏克蘭國防部指控俄羅斯正在有系統地使用美國SpaceX公司旗下的低軌衛星「星鏈」服務，但俄羅斯克里姆林宮與SpaceX創辦人馬斯克均否認這項指控。圖為在烏克蘭頓內次克境內的「星鏈」裝置。(路透)

俄羅斯 克里姆林宮今天駁斥烏克蘭 的說法，否認俄軍在前線作戰時使用億萬富豪馬斯克 （Elon Musk）旗下衛星群「星鏈」（Starlink）的網路終端系統。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）表示，有證據顯示俄方 「有系統地」使用這些終端機，並指控莫斯科將這些終端設備「走私」進入俄羅斯。

「星鏈」為低軌道衛星群，屬馬斯克旗下太空探索科技公司（SpaceX），可在偏遠地點或一般通訊基礎設施所無法運作的地區提供網路服務。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴記者說：「星鏈不能在這裡（俄羅斯）正式使用，這裡也沒正式供應。」星鏈系統在俄羅斯無法發揮作用，這意味著即使俄國境內有這些設備，也無法連線。

不過，基輔指俄軍在烏克蘭前線使用這項裝置。烏克蘭國防部情報總局發言人烏索夫（Andriy Yusov ）今天在國家電視台上表示：「星鏈在俄羅斯是免費的。目前俄軍前線比去年更加系統化地使用星鏈。」

烏克蘭本身也廣泛使用星鏈，烏軍兩年來戰爭期間都使用星鏈來通訊和連結網路。

SpaceX執行長馬斯克在社群媒體平台X貼文指出，有關 SpaceX向俄羅斯出售星鏈終端設備的報導「絕對是錯誤的」。他又說：「據我們所知，星鏈並沒有直接或間接出售給俄羅斯。」

烏克蘭方面，烏索夫表示，基輔承認星鏈並未「正式賣給俄羅斯」。烏索夫說，俄羅斯是透過「平行輸入」來購買星鏈設備，這本質上是走私。