烏東頓內次克每天挨逾千發砲擊 州長：俄軍要讓民眾難過冬

烏克蘭東部頓內次克州的Pokrovsky地區遭到飛彈攻擊後，救援人員赴現場協助；攝於1月6日，圖由烏克蘭國家緊急救難服務處釋出。（歐新社）

俄烏全面開戰以來將滿兩年。路透6日報導，飽受戰火的烏克蘭 東部頓內次克 州州長菲拉什金（Vadym Filashkin）近日受訪時說，俄軍每天會朝頓州發射1,500發至2,500發砲彈和火箭，意在打擊關鍵基礎建設，讓民眾更難留在當地過冬。

2014年，親俄的代理人勢力奪取頓州同名首府頓內次克市和許多其他大型市鎮，頓州於是成為俄烏戰事前線。2022年俄國 全面侵烏後，頓州淪為許多險惡、漫長戰役的舞台，目前該州57%領土被俄國占據；菲拉什金2日向路透說，俄國仍企圖占領該州全境，幾乎每日發動猛烈砲火。

菲拉什金說，頓州僅存的若干大型發電設施之一、庫拉霍韋發電廠已在一周前因為俄軍砲擊被迫關閉，認為這是俄軍一項更廣泛作戰的一部分，「敵人設法摧毀關鍵基礎建設物件，讓民眾覺得留在這個地區過冬很困難」。

菲拉什金並說，坐擁全歐最大焦炭廠的頓州市鎮阿夫迪夫卡，已有95%至98%的人口不在當地。該鎮去年10月以來成為俄軍大規模突擊的目標，上個月內俄軍據稱對該鎮施放約200枚導引航空炸彈，「他們（俄軍）正在徹底摧毀它」。

地方當局指出，阿夫迪夫卡剩餘的平民人數已不到一千人；菲拉什金說，他正在力勸這些民眾撤離保命。

此前在1月21日，俄國任命的頓內次克地區首長普希林曾指控烏軍砲擊該州俄占的頓內次克市，導致27死25傷；俄國扶植的該市當局說，被炸地點為人潮密集的商業區。在南部塔夫里亞（Tavria）的烏軍否認旗下部隊涉案，並稱頓內次克屬於烏國，俄國要為奪走烏克蘭人性命負責。