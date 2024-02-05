俄改變做法 囚犯兵須打到戰爭結束 風暴Z：存活機會僅約25%

一名婦女上月25日於克里米亞黑海村（Chernomorskoye），走過俄國政府募兵宣傳看板。（路透）

俄烏戰2022年開打後，俄羅斯 以「作戰服役滿六個月即可重獲自由」為誘因，吸引重刑犯加入特殊部隊，包括先前的「瓦格納」(Wagner)，以及後來的「風暴Z」(Storm Z)。BBC報導，現在囚犯兵必須打仗到戰爭結束，或是戰死。

中時新聞網報導，最早的囚犯部隊，是普里格津 (Yevgeny Prigozhin)組建的瓦格納傭兵部隊，以提供囚犯們無罪紀錄、完全赦免，不錯薪資，以及「在戰場上服役六個月就可返鄉」的巨大誘因，獲得相當多的暴力重刑犯加入。

但BBC發現，這筆交易已經成為過去。現在他們不再獲得赦免，他們不能提前回家，而是必須戰鬥到戰爭結束。

BBC訪問到化名謝爾蓋(Sergei)的風暴Z部隊囚犯兵，他說「如果你現在才加入，就請做好受死的準備。」他說：「以前你可以即興發揮六個月，然後就回家了。但現在，你必須堅持到戰爭結束。」

謝爾蓋說，「存活機會大約只有25%。我已經當了五個月突擊隊員了。我們這一排的兵大約100人，只有38人現在還活著，我認為我不會繼續幸運下去。」

普里格津去年8月死於飛機失事，俄羅斯軍方接管該計畫，最初也提供相同的激勵措施，也就是半年的實戰役期。但這種安排，意味著囚犯的役期比普通士兵短很多，而且享有更優越的地位，使得普通的動員兵及其家人感到不公平。

為了平撫普通動員兵的情緒，現在的囚犯兵必須持續作戰，而且更加嚴格。

其他「風暴Z」部隊的親屬也證實此事，他們在社群媒體上發布的貼文表明，「合約到期時，他們也必須留在前線，直到所謂的特別軍事行動結束。」

現在，囚犯獲得完全釋放的唯一方法，只有「獲得國家勳章」、「重傷喪失行為能力」、「服役至最高年齡限制」，或「戰爭結束」。

另據中央社引述法新社報導，基輔去年8月奪回位在札波羅熱州的羅博蒂村，宣告對俄軍反攻一大勝利。但是當地自此不斷遭遇俄軍攻擊，成為南方前線主要熱點之一。

烏克蘭總統澤倫斯基 4日在社群媒體上表示：「札波羅熱州、羅博蒂村，第65機械化旅所在。我跟守軍談話，感謝他們，並且頒發國家獎章。我很榮幸今天來到這裡。」上傳臉書（Facebook）影片顯示，身穿制服的澤倫斯基和士兵在看起來像是地窖的暗黑房間裡見面。