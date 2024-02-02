我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

知道新加坡在哪嗎？星國民不滿周受資遭無知拷問

帝國大廈大小隕石2日掠過地球 學者曝撞擊機率

法國公民烏克蘭遇襲喪命 澤倫斯基馬克宏譴責俄國

中央社基輔2日綜合外電報導
法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

法國今天證實，兩名法國援助人員在俄羅斯烏克蘭的襲擊中喪生，烏克蘭官員稱襲擊發生在南部的赫松市（Kherson）附近。烏克蘭總統澤倫斯基和法國總統馬克宏齊聲譴責俄羅斯。

法新社報導，法國外交部長塞儒內（Stephane Sejourne）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上寫道：「俄羅斯的野蠻行徑針對的是烏克蘭平民。兩名法國人道主義工作者為他們對烏克蘭人的承諾付出生命的代價。俄羅斯必須為其罪行負責。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天將兩名法國援助人員在烏克蘭的死亡歸咎於俄羅斯，並感謝他們在烏克蘭這個飽受戰爭蹂躪國家的工作。

澤倫斯基在社群媒體上寫道：「俄羅斯的恐怖行為不分國界，也不分受害者國籍。勇敢的法國援助人員為人們提供援助，我們將永遠感謝他們的人道精神。我向他們的親人表示哀悼。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天證實，兩名法國援助人員在俄羅斯對烏克蘭的襲擊中喪生，並譴責這次襲擊「簡直可惡」。

馬克宏在X上說：「兩名法國援助人員在烏克蘭遭俄羅斯襲擊喪生，這是懦弱且簡直可惡的行為。」

他說：「我聲援所有致力於幫助人們的志工。」

烏克蘭 俄羅斯 馬克宏

上一則

東京都知事小池百合子將訪北市 2月7日與蔣萬安會面

延伸閱讀

傳澤倫斯基準備開除烏軍總司令 因軍方高層與盟邦施壓作罷

傳澤倫斯基準備開除烏軍總司令 因軍方高層與盟邦施壓作罷
疑威脅到澤倫斯基連任…烏軍總司令傳被要求請辭

疑威脅到澤倫斯基連任…烏軍總司令傳被要求請辭
首度大公開 澤倫斯基揭2年收入情況 戰前戰後減少近3倍

首度大公開 澤倫斯基揭2年收入情況 戰前戰後減少近3倍
俄烏戰近2周年 澤倫斯基邀習近平參加和平峰會

俄烏戰近2周年 澤倫斯基邀習近平參加和平峰會

熱門新聞

銀行員分析很多資產上億的富豪，其實有著幾項特徵。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

銀行員分析「億萬富豪」3大特徵 穿著老土別有意義

2024-01-26 18:46
民眾「朝聖」，留下小飾品、鮮花。(取材自X平台)

芝加哥「鼠洞」暴紅 變打卡熱點 誕生原因掀熱議

2024-01-24 01:15
南韓和尚日進大師用饒舌電音歌傳教。(擷自TikTok@fr_r_r_k)

佛祖有嘻哈…韓和尚饒舌傳教「Show me the 佛教信仰」

2024-01-25 15:07
曾在1974至1975年犯下一連串企業爆炸攻擊案，被通緝近半世紀的「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰據信25日在醫院被捕。中央社

同事都不知情 桐島聰隱姓埋名數十年 用真名走最後一程

2024-01-27 10:15
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
倫敦車站鋼琴事件中一名女當事人拍攝影片，反擊鋼琴家的說法。（擷自Raddit）

刪影片爭議後續…女當事人反擊 稱英國鋼琴家歧視

2024-01-23 16:35

超人氣

更多 >
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致
預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」

預測台立院龍頭翻船 塔羅牌老師遭酸「不會每次都矇對」
比其他旅遊選擇便宜 搭遊輪今年將創新高票價也漲

比其他旅遊選擇便宜 搭遊輪今年將創新高票價也漲
WSJ：聯準會降息之前可以採取的最佳理財動作

WSJ：聯準會降息之前可以採取的最佳理財動作