我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

全美首例「氮氣處決」 阿拉巴馬州死囚在抗議聲中伏法

俄控擊落運輸機釀74死 烏克蘭質疑：僅5具遺體被送到太平間

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯聲稱一架伊留申Il-76型運輸機於當地時間24日上午在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內遭烏克蘭擊落墜毀。(歐新社)
俄羅斯聲稱一架伊留申Il-76型運輸機於當地時間24日上午在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內遭烏克蘭擊落墜毀。(歐新社)

俄羅斯聲稱，一架伊留申Il-76型（Ilyushin II-76）運輸機於當地時間24日上午在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內遭烏克蘭擊落墜毀，機上74人包括數十烏克蘭戰俘全數罹難。CNN報導，一名烏克蘭軍事情報官員指出，情報顯示僅5具屍體從俄羅斯軍用運輸機墜毀地點，運到附近的太平間，對於俄方聲稱，有數十名烏克蘭戰俘在墜機事件中喪生的說法表示懷疑。

烏俄對於這架伊留申Il-76運輸機於24日上午在貝爾哥羅德州境內遭擊落的說法相互矛盾。莫斯科表示，這架飛機當時正載運65名烏軍被俘人員，而基輔則表示，飛機載送的是俄羅斯飛彈，將用於進一步攻擊烏克蘭。

報導指出，烏克蘭國防情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，運到太平間的屍體數量與飛機上機組人員數量相符，沒有發現其他屍體。

根據莫斯科說法，機上74人全數喪命，包括6名機組員、3名軍事護送人員和65名烏軍被俘人員。俄羅斯一名州長公布6名機組員名單。

報導指，俄羅斯最初也未能提供視覺證據支持其聲稱機上有烏克蘭士兵的說法。墜機現場流出的第一段影片似乎也僅顯示地面上有幾具屍體，但看不出來有數十人身亡。

俄羅斯聯邦調查委員會25日發聲明稱，根據墜機地點蒐集到的數據等初步調查結果顯示，運輸機是被來自烏克蘭領土的防空飛彈擊落，會對事件展開恐怖主義調查。

烏克蘭 俄羅斯 德州

上一則

南韓女議員遇襲「頭遭猛砸15下」 嫌犯竟是未成年

延伸閱讀

彭博：多數俄國戰爭晶片 由美歐企業製造

彭博：多數俄國戰爭晶片 由美歐企業製造
克宮控烏克蘭擊落戰俘運輸機 基輔未回應

克宮控烏克蘭擊落戰俘運輸機 基輔未回應
宣布南韓為頭號敵人 北韓意欲何為

宣布南韓為頭號敵人 北韓意欲何為
南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32

超人氣

更多 >
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年