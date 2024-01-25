俄控擊落運輸機釀74死 烏克蘭質疑：僅5具遺體被送到太平間

俄羅斯聲稱一架伊留申Il-76型運輸機於當地時間24日上午在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內遭烏克蘭擊落墜毀。(歐新社)

俄羅斯 聲稱，一架伊留申Il-76型（Ilyushin II-76）運輸機於當地時間24日上午在毗鄰烏克蘭 邊境的貝爾哥羅德州 境內遭烏克蘭擊落墜毀，機上74人包括數十烏克蘭戰俘全數罹難。CNN報導，一名烏克蘭軍事情報官員指出，情報顯示僅5具屍體從俄羅斯軍用運輸機墜毀地點，運到附近的太平間，對於俄方聲稱，有數十名烏克蘭戰俘在墜機事件中喪生的說法表示懷疑。

烏俄對於這架伊留申Il-76運輸機於24日上午在貝爾哥羅德州境內遭擊落的說法相互矛盾。莫斯科表示，這架飛機當時正載運65名烏軍被俘人員，而基輔則表示，飛機載送的是俄羅斯飛彈，將用於進一步攻擊烏克蘭。

報導指出，烏克蘭國防情報局發言人尤索夫（Andriy Yusov）表示，運到太平間的屍體數量與飛機上機組人員數量相符，沒有發現其他屍體。

根據莫斯科說法，機上74人全數喪命，包括6名機組員、3名軍事護送人員和65名烏軍被俘人員。俄羅斯一名州長公布6名機組員名單。

報導指，俄羅斯最初也未能提供視覺證據支持其聲稱機上有烏克蘭士兵的說法。墜機現場流出的第一段影片似乎也僅顯示地面上有幾具屍體，但看不出來有數十人身亡。

俄羅斯聯邦調查委員會25日發聲明稱，根據墜機地點蒐集到的數據等初步調查結果顯示，運輸機是被來自烏克蘭領土的防空飛彈擊落，會對事件展開恐怖主義調查。