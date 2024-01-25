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克宮控烏克蘭擊落戰俘運輸機 基輔未回應

中央社莫斯科25日綜合外電報導
交通警察圍起伊留申IL-76型軍用運輸機墜毀現場。(路透)
交通警察圍起伊留申IL-76型軍用運輸機墜毀現場。(路透)

克里姆林宮今天說，烏克蘭擊落一架載有數十名烏克蘭戰俘的軍用運輸機，這架俄羅斯飛機正前往交換俘虜，烏克蘭的行徑「駭人聽聞」。

法新社報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）談到這架伊留申IL-76型（Ilyushin IL-76）軍用運輸機時說：「這無疑是駭人聽聞的行徑。」俄羅斯說，這架飛機載有65名烏克蘭士兵，在昨天被烏克蘭擊落。

他說：「沒有人能說這會對延長戰俘交換計畫產生什麼影響」。

俄羅斯國防部說，駐守在烏東邊境哈爾科夫（Kharkiv）州的烏克蘭軍隊向這架飛機發射兩枚飛彈，這是「恐怖行為」。

基輔既沒有證實也沒有否認俄羅斯的指控。

烏克蘭今天說，擊落俄羅斯軍隊前一晚發射的14架無人機中的11架，這些無人機造成南部臨黑海數個州多人受傷。

烏克蘭空軍在聲明中說：「在尼古拉耶夫（Mykolaiv）和敖德薩（Odesa）兩州摧毀11架見證者（Shahed）無人機。」

烏克蘭內政部說，俄軍攻擊造成歷史名城敖德薩有6人受傷，住宅大樓和一座倉庫受損。

烏克蘭安全部門消息人士今天告訴法新社，該部門策畫前一晚無人機襲擊，襲擊俄羅斯南部城鎮土普塞（Tuapse）的一座煉油廠。

烏克蘭安全部門說：「俄羅斯土普塞的一座煉油廠已成為烏克蘭安全局（SBU）的另一個目標，摧毀了主要的石油處理裝置。」

烏克蘭 俄羅斯 石油

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