疑被烏軍擊落？俄國防部：載有65名烏軍戰俘的Il-76型運輸機墜毀

俄羅斯 國家通訊社「俄新社」(RIA)24日引述俄羅斯國防部說法指出,俄軍一架伊留申(Ilyushin )Il-76型軍用運輸機在毗鄰烏克蘭 邊境的貝爾哥羅德(Belgorod)州境內墜毀。

BBC與路透報導,跟俄羅斯安全部門有關的媒體「Baza」在社群媒體「紙飛機」頻道發布了影片,可見一架大型飛機墜往地面,隨後發生爆炸,成了一個巨大的火球。

根據俄羅斯衛星通訊社引述的俄羅斯國防部新聞稿,這架Il-76運輸機在執行計畫飛行時,於貝爾哥羅德州 墜毀,機上載有用於進行交換的65名烏軍戰俘、6名機組人員與3名隨行人員。

俄羅斯總統普亭的發言人培斯科夫表示,克里姆林宮已經知悉此事,但拒絕詳談,僅稱正在查明情況。貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫(Vyacheslav Gladkov)則指出,在該州首府貝爾哥羅德市東北的柯洛昌斯基(Korochansky)區發生了不明「事件」,他打算視察現場,並指調查人員與緊急勤務人員已經抵達。

不過,根據衛報轉述,烏克蘭總參謀部的消息人士宣稱烏軍擊落了這架墜毀的俄軍Il-76運輸機。

據烏克蘭真理報引述烏國國防消息人士說法,這架飛機正在運送S-300防空飛彈。報導稱,俄方將S-300防空飛彈用於近日攻擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫。

