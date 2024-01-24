疑被烏軍擊落？俄國防部：載有65名烏軍戰俘的Il-76型運輸機墜毀

俄新社24日引述俄羅斯國防部說法指出，俄軍一架伊留申Il-76型軍用運輸機在毗鄰烏克蘭邊境的貝爾哥羅德州境內墜毀，機上載了65名烏軍戰俘。（照片翻攝：Telegram / yurasumy）

俄羅斯 國家通訊社「俄新社」（RIA）24日引述俄羅斯國防部說法指出，俄軍一架伊留申（Ilyushin ）Il-76型軍用運輸機在毗鄰烏克蘭 邊境的貝爾哥羅德（Belgorod）州境內墜毀。

BBC與路透報導，跟俄羅斯安全部門有關的媒體「Baza」在社群媒體「紙飛機」頻道發布了影片，可見一架大型飛機墜往地面，隨後發生爆炸，成了一個巨大的火球。

根據俄羅斯衛星通訊社引述的俄羅斯國防部新聞稿，這架Il-76運輸機在執行計畫飛行時，於貝爾哥羅德州 墜毀，機上載有用於進行交換的65名烏軍戰俘、6名機組人員與3名隨行人員。

俄羅斯總統普亭的發言人培斯科夫表示，克里姆林宮已經知悉此事，但拒絕詳談，僅稱正在查明情況。貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）則指出，在該州首府貝爾哥羅德市東北的柯洛昌斯基（Korochansky）區發生了不明「事件」，他打算視察現場，並指調查人員與緊急勤務人員已經抵達。

不過，根據衛報轉述，烏克蘭總參謀部的消息人士宣稱烏軍擊落了這架墜毀的俄軍Il-76運輸機。

據烏克蘭真理報引述烏國國防消息人士說法，這架飛機正在運送S-300防空飛彈。報導稱，俄方將S-300防空飛彈用於近日攻擊烏克蘭第二大城市哈爾科夫。