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烏克蘭被控砲襲俄占頓內次克市 造成25死20傷

中央社基輔21日綜合外電報導
俄國表示其控制的烏東城市頓內次克遭到烏克蘭軍隊砲擊。(路透)
俄國表示其控制的烏東城市頓內次克遭到烏克蘭軍隊砲擊。(路透)

俄羅斯任命的頓內次克州長普希林今天表示，俄國控制的烏東城市頓內次克遭到烏克蘭軍隊砲擊，導致25人死亡，另有20人受傷。俄國部隊則表示，已控制哈爾科夫州村莊克羅赫馬恩。

路透社報導，根據俄國扶植的頓內次克（Donetsk）市長庫列姆津（Alexey Kulemzin）說法，烏軍砲擊了有商店和市場的繁忙地帶。

普希林（Denis Pushilin）說，該座城市被烏克蘭砲彈轟炸。烏克蘭未立即發表評論。

路透在現場拍攝的照片和影片顯示正在哭泣的民眾，有些人說他們失去親屬，一些遺體倒在該市市場附近、被血水浸染的雪地上。

普希林表示，緊急服務機構正在現場作業，鑑識專家試圖收集在這場襲擊中使用武器的碎片。

另一方面，俄國國防部今天表示，俄國部隊已控制哈爾科夫州（Kharkiv）村莊克羅赫馬恩（Krokhmalne）。烏克蘭軍方發言人證實基輔軍隊已撤離。

在這次的小規模推進前，俄國國防部18日也發表過類似聲明，稱俄軍已掌控烏東頓內次克州一個名為韋謝列（Vesele）的聚落。

烏克蘭軍方發言人菲蒂奧（Volodymyr Fitio）淡化這項最新消息，並告訴國家電視台，俄國取得克羅赫馬恩對整體局勢沒有影響。

菲蒂奧說：「我們的主要目標是拯救我們守軍的生命，他們被轉移到事先準備好的陣地，正在那裡堅守防禦，防止敵人進一步推進。」

他說，克羅赫馬恩這座村莊裡有5間房子，戰前也僅有45人居住。他稱由俄軍控制的「數百公尺」沒有任何影響，並稱這是「暫時的現象」。

俄國 烏克蘭 頓內次克

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