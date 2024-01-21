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拜登幕僚示警：不盡快援烏 俄數周內恐打勝戰

編譯周辰陽／綜合20日電
烏克蘭官兵2022年12月在頓內次克州阿夫迪夫卡附近，操作法製凱薩自走砲朝俄羅斯陣地開火。資料照片。（美聯社）
烏克蘭官兵2022年12月在頓內次克州阿夫迪夫卡附近，操作法製凱薩自走砲朝俄羅斯陣地開火。資料照片。（美聯社）

美國NBC新聞20日報導，根據兩位知情人士說法，拜登總統的高級幕僚在17日一場非公開會議上，直言不諱地告訴國會議員，如果美國國會在未來幾天無法授權追加軍援烏克蘭，俄羅斯就可能在幾周內打贏戰爭，而最好的情況則是幾個月。

知情人士表示，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與國家情報總監海恩斯（Avril Haines）在白宮舉行的會議告訴國會議員，烏克蘭將在未來幾個星期內耗盡某些防空與火炮能力，並提供了烏方關鍵軍事資源將在何時明顯耗盡的機密時間範圍，以及目前戰場態勢的詳細評估。

白宮官員表示，透過提供烏克蘭短期內何時將幾乎用完各種能力的具體日期範圍，蘇利文強調了烏克蘭這一年中的狀況會變得更加困難。總統幕僚還表示，援助不足的影響將遠遠超過烏克蘭，且可能促使日韓等其他仰賴美方的國家重新審視聯盟關係。

據報導，他們表達的訊息在於，俄羅斯獲勝僅僅是因為美國無法渡過難關，「將在世界各地產生反響」。然而，雖然跨黨派的國會領導人開會時同意援助烏克蘭是國安優先事項，卻也承認在立法上如何處理存在分歧。

根據報導，知情人士還透露，蘇利文跟海恩斯整體預測，如果沒有更多的美國軍援，烏軍只能繼續跟俄軍交戰幾周的時間、也許幾個月。白宮官員則表示，自拜登政府2023年12月提供最後一批授權軍援以來，俄羅斯總統普亭正在根據烏克蘭的弱點制定戰場決策。

舉例來說，蘇利文跟海恩斯在會議上表示，美國國會上個月沒有批准追加援助就放假後，普亭就發動了俄烏戰爭開打以來的最大規模空中突襲，而這一點絕非偶然。拜登的幕僚據報認為，當美國國會處於僵局的時候，烏克蘭就更容易受到俄羅斯的攻擊。

報導稱，這分白宮官員稱為「極其嚴峻」的黯淡評估發表時，正值烏克蘭援助的未來變得前所未有渺茫。與此同時，拜登曾稱華府將總是在基輔身旁、「要多久就多久」（As long as it takes），但白宮官員正對他無法貫徹此一承諾的前景愈來愈感到憂慮。

俄羅斯控制的烏克蘭頓內次克地區，一名當地居民20日正在清除公寓內殘骸，該公寓因受...
俄羅斯控制的烏克蘭頓內次克地區，一名當地居民20日正在清除公寓內殘骸，該公寓因受俄烏衝突期間的砲擊而受損。（路透）

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