俄羅斯士兵妻子組團赴普亭競總前示威 要求讓丈夫回家

俄羅斯一個由士兵妻子組成的小型抗議團體20日前往普亭競選總部示威，抗議者安卓葉芙情緒激動要求普亭讓士兵回家，挑戰俄國對反戰言論的禁令，反映士兵家屬持續悶燒的怒火。(取自X)

路透報導，由俄羅斯士兵妻子組成的小型抗議團體20日前往總統普亭 競選總部示威，一名抗議者情緒激動要求普亭讓士兵回家，公然挑戰俄國 對於反戰言論的禁令，反映士兵家屬持續悶燒的怒火。

抗議團體「回家路」（The Way Home）的訴求是讓前線士兵回家，其中一名成員安卓 葉芙（Maria Andreyeva）激昂地和競總一名女子爭辯，「普亭下令要我的丈夫到那裡（烏克蘭），我想知道他什麼時候會下令讓我丈夫回家。」

另名女子回覆俄國士兵在烏克蘭打仗是保衛祖國，她應該為士兵祈禱。

「然後呢？國防部的錢已經花光了，現在還要榨乾我們的人，讓他們榨乾最後的生命？等回到我們身邊已經成了殘廢？」「他們回來是不是已經殘了？我會得到什麼？失去雙腿或雙臂的男人？一個病了的男人？妳不知道那裡發生了什麼嗎？」

安卓葉芙談到丈夫從2022年10月便被徵召打仗，可是家裡還有個正在學走路的女兒等待父親回家。

俄烏戰爭開打至今將近兩年，現在依舊看不到終戰的跡象，這次抗議行動說明了士兵家屬的憤怒和絕望。

普亭在2022年9月動員30萬名預備役，此舉並不得民心，但他表示沒有必要不會再次大動員，因為還有數十萬人自願從軍。

普亭上個月不僅向俄國人喊話俄軍在前線占了上風，將持續實現所謂「特殊軍事行動」的目標，更選在和士兵的聚會上宣布參選的消息。

除此之外，普亭經常會見士兵家屬，對他們的犧牲精神和英勇氣概大加讚賞。