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烏克蘭亞速海擊落2架俄軍機 重創俄軍行動

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭空軍摧毀一架俄羅斯A-50預警機，每架造價約3.3億美元。(美聯社)
烏克蘭空軍摧毀一架俄羅斯A-50預警機，每架造價約3.3億美元。(美聯社)

烏克蘭軍方15日表示，已在亞速海上空擊落俄羅斯一架預警機和空中指揮機，重創俄羅斯空軍戰力和在烏克蘭南部占領區的軍事行動。

衛報報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）表示，烏克蘭空軍摧毀一架A-50預警機（Beriev A-50）和一架作為空中指揮所的伊留申Il-22型轟炸機，這兩架軍機於當地時間14日晚間9時10分均於亞速海上空飛行。

A-50預警機負責偵測防空系統並協調俄羅斯軍機目標，遭到烏軍擊中後立即墜毀，機組人員全數罹難。嚴重受損的伊留申Il-22型轟炸機則似乎緊急降落至俄羅斯阿納帕一處機場。

烏克蘭未說明這些飛機如何被摧毀，一種理論認為，烏軍使用了美國提供的愛國者防空系統。然而，這需要將系統移至可以被偵測到的前線附近。

部分俄羅斯軍事部落客指出，這架飛機被擊落恐對俄國空軍造成巨大損失，因為這款飛機仍在服役的數量有限。

英國國防部指出，克里姆林宮僅有6架現役A-50，每架造價3.3億美元（約103億台幣）。去年2月，一架部署於白俄羅斯的A-50遭到無人機襲擊而受損。

白俄羅斯 烏克蘭 國防部

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