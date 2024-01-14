英烏簽安全協議效期10年 可延長至烏克蘭加入北約

英相蘇納克（右三）12日在烏克蘭國會發表演說，贈予一面有英國政府所有內閣官員簽名的英國國旗，象徵英烏「堅不可摧的同盟關係」。（美聯社）

英國和烏克蘭 12日簽署安全合作協議，首相蘇納克（Rishi Sunak）說英國提供烏克蘭「前所未見」的安全保證（security guarantees），一旦侵略再起，英國「第一時間」就會支援烏克蘭，直到最後一刻。

蘇納克在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）簽署雙邊安全合作協議，效期10年，可延長。

根據協議文本，雙方有意讓協議在烏克蘭成功正式加入北大西洋公約組織（NATO）之前維持有效；若在協議10年期滿之前，烏克蘭即成功加入北約 ，英烏雙方將另外議定協議地位。

蘇納克12日閃電訪問基輔，與澤倫斯基舉行雙邊會談，並至醫院探視烏克蘭傷兵。他另宣布英國將在2024至2025財政年度軍援烏克蘭25億英鎊（約31.8億美元）。這是2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，英國最大筆軍援烏克蘭預算。

澤倫斯基授予蘇納克烏克蘭國家自由勳章，感謝他對保衛烏克蘭主權的貢獻。在雙邊聯合記者會上，蘇納克提到，一旦各國對烏克蘭的支持動搖，這不僅是給俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、也是給他在北韓、伊朗「以及其他地方」的盟友壯膽。

根據協議，一旦烏克蘭遭受攻擊，英烏雙方將在24小時內展開諮商，決定如何應對或嚇阻侵略。除了「迅速且持續」的安全協助，英國也將視需求提供烏克蘭橫跨「所有作戰領域」的現代軍備。

協議並重申英國「堅定不移」支持烏克蘭的主權和領土完整。「領土完整」意指收復1991年烏克蘭脫離蘇聯獨立時獲國際社會承認的法定疆界內所有領土。

根據協議，雙方將致力提升烏克蘭與北約的協同行動能力、加速烏克蘭往北約標準過渡，目標包括讓烏克蘭的軍事能力強韌到可以向英國提供有效軍事協助的程度。

在軍工業領域，除了在烏克蘭發展在地生產和維修保養，英烏雙方也將探索聯合生產的可行性。

蘇納克12日在烏克蘭國會發表演說時表示，英國國防工業「英國航太系統公司」（BAE Systems）以及AMS公司已在烏克蘭境內運作、支援烏克蘭武裝部隊，而在英國新一波25億英鎊軍援預算中，約2億英鎊將用於生產供應烏克蘭的先進軍用無人機，生產基地則包含英國和烏克蘭。

蘇納克在烏克蘭國會議場演說，獲全場起立鼓掌致敬。他贈予烏方一面英國國旗，上頭有英國政府所有內閣官員的簽名。

他說，這面國旗象徵英國與烏克蘭「堅不可摧的同盟」，將在烏克蘭國會矗立直到烏克蘭勝利的那一天或更久，以向全世界宣告，英國永遠與烏克蘭同在，「我們在這裡」。

北約峰會今年將在華府舉行。蘇納克說，希望華府峰會比維爾紐斯峰會更具野心。他重申，烏克蘭該成為北約一員，「有烏克蘭的北約將更強大」。