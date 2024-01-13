英相訪烏克蘭給破紀錄軍援 普亭盟友嗆1句話

英相蘇納克（右）12日訪問基輔，並在維安人員保護下，與烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪視市區。（美聯社）

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）12日上午抵基輔，將與烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署里程碑性質的雙邊安全合作協議。蘇納克已宣布英國對烏軍援將增至25億英鎊（下同，約31億美元）。這是俄烏開戰以來，倫敦宣布的最大一筆軍援基輔預算 。他並強調，烏克蘭安全、英國就安全。

英國首相府對此表示，該協議是英烏培養堅定不移百年夥伴關係的第一步。據該協議，英國承諾在烏克蘭「又再」遭俄羅斯 攻擊時，立即諮詢基輔並提供迅速而且持續的國防援助。英國下個財年自4月起。其自2023至24財年編列的軍援烏克蘭預算已達23億英鎊（約29億美元），而自烏戰爆發以來，英國各項對烏援助共達約120億英鎊（約152億美元）。

在美歐國內已紛紛呈現「（援助）烏克蘭疲乏」，以及援烏預算在國會受阻下，英國此次擴大援烏規模，可能有助其他西方國家跟進。蘇納克強調，烏克蘭近兩年來為自由民主的原則價值而戰，英國對烏支持「絕不動搖」，不管在最黑暗或未來的光明時刻，皆與烏克蘭站在一起。

在俄烏開戰後，英國已供應包括「暴風之影」巡弋飛彈等長程攻擊性武器，並推動成立跨國戰鬥機援烏聯盟、助基輔盡快取得F-16等北約組織（NATO）國家戰機，還有建構相關能力。

首相府說，這波25億英鎊軍援至少2億將用於盡快大批採購和生產軍用無人機，包括空中監偵與長程打擊無人機及水下無人機。這可望成為規模空前的外國無人機援烏案例，目前規畫提供的數量為數千架，大多將在英國製造，為加快與提高產能，英國國防部並將與國際夥伴合作。英國另計畫追加提供長程飛彈、防空系統及砲彈，並協助加強烏克蘭海上安全。

英國、挪威和烏克蘭組建的「海事能力聯盟」去年12月啟動後，已有約10國加入。而自俄國侵烏以來，海軍實力孱弱的烏克蘭竟已摧毀俄國黑海艦隊兩成戰力。該協議亦將使英國今後對烏的安全援助「正式化」，包括共享情資，強化資安、軍事及醫療訓練和軍工業合作。蘇納克此行還將宣布加碼提供1800萬英鎊（約2292萬美元）人道援助，包括用於強化烏克蘭基礎設施。

另據央廣報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的忠實盟友麥維德夫（Dmitry Medvedev）12日警告，莫斯科將把英國在烏克蘭部署任何軍事特遣隊的舉動，視為對俄羅斯的宣戰。

麥維德夫是俄羅斯前總統、現任國家安全委員會副主席，他的言論被認為代表克里姆林宮的鷹派思維。

針對蘇納克宣布增加對烏軍事援助，麥維德夫表示：「我希望我們永遠的敵人—傲慢的英國明白，在烏克蘭部署一支官方軍事特遣隊將是對我們國家的宣戰。」