澤倫斯基訪波羅的海第2站愛沙尼亞 稱停火徒助俄軍

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）（左）拜訪愛沙尼亞。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭對抗俄羅斯入侵若有任何「停頓」，只會有助莫斯科重新武裝，然後將「我們輾過」。

法新社報導，澤倫斯基在波羅的海訪問行程第二站愛沙尼亞發表這項談話，以爭取盟國對烏克蘭對抗俄羅斯入侵近2年逐漸疲軟的支持。

澤倫斯基今天在和愛沙尼亞總統卡里斯（Alar Karis）共同舉行的記者會上表示：「給俄羅斯2到3年的時間，他們就會把我們輾過。我們不能冒這個險。不能稍有停頓，這樣對俄方有利。」

不過，他也說，「打持久戰爭」對烏克蘭也不好。

他說：「我們從頭一天起就反對這場戰爭，而且會一直反對到最後。」

澤倫斯基也表示，基輔「理應」獲邀加入北大西洋公約組織（NATO），並表示烏克蘭的軍隊將「強化」北約 的東翼。

他還說，北約將獲得一支擁有實務軍事經驗，而不是紙上談兵的軍隊。

澤倫斯基對於西方盟國遲遲沒有基輔加入北約的時間表，深表不滿。

澤倫斯基和烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）前夜抵達愛沙尼亞首都塔林。

愛沙尼亞是烏克蘭主要盟友之一，也是北約成員。在部分盟友對於繼續提供支援猶豫不決之際，愛沙尼亞呼籲繼續支持烏克蘭。

卡里斯說：「民主國家在協助烏克蘭上已做了許多，但我們必須集體加把勁，確保烏克蘭戰勝，侵略者被擊敗。」

他還說，「各方希望這是歐洲最後一次的軍事侵略」。