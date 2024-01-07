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俄無人機拚2030年前年產3.2萬架 尼泊爾禁公民赴俄烏工作

編譯中心／綜合6日電
尼泊爾政府暫時禁止其公民前往俄羅斯或烏克蘭就業。（新華社）
尼泊爾政府暫時禁止其公民前往俄羅斯或烏克蘭就業。（新華社）

俄羅斯第一副總理貝洛索夫（Andrei Belousov）表示，俄羅斯計畫在2030年以前，每年生產超過3萬2500架無人機，這幾乎是目前產量的3倍，俄羅斯無人機將占這類無人機市場的70%。

路透報導，俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，無人機已被莫斯科和基輔廣泛使用，隨着戰爭的持續，雙方都大幅增加軍事產量。

莫斯科一直在使用伊朗製造的「見證者」（Shahed）無人機，這種無人機在烏克蘭以吵雜的汽油發動機而聞名。「見證者」無人機越來越頻繁地使用在空襲烏克蘭東部和南部戰線後方的基礎設施。

貝洛索夫說，俄羅斯將在2030年以前提供國家無人機計畫6960億盧布（76.6億美元）的資金，並將於本月公布更多細節。

另據英國魏報報導，尼泊爾政府禁止其公民前往俄羅斯或烏克蘭就業，此前有10名尼泊爾公民服役於俄羅斯軍隊時命喪烏克蘭前線，另有逾百人失蹤。

尼泊爾外交部表示，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，據信已有200多名尼泊爾士兵加入俄羅斯軍隊，其中有100多人失蹤，但服役於烏克蘭軍隊的人較少。

尼泊爾外國就業部官員烏普雷蒂（Kabiraj Upreti）向國家廣播公司RSS說，暫時停止向俄羅斯和烏克蘭發放工作許可證，直到接到進一步命令為止，以最大限度減少人員傷亡。

尼泊爾士兵以英勇善戰著稱，1947年印度獨立後，根據三國之間的協議，他們一直為英軍和印軍服役。在伊拉克和阿富汗衝突期間，數千名尼泊爾人也曾任合約工人或保全人員。

俄羅斯 烏克蘭 就業

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