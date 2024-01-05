白宮：俄羅斯拿北韓飛彈攻烏克蘭 第1批2日已發射
美國白宮表示，北韓提供俄羅斯的彈道飛彈和飛彈發射器，最近被用於攻擊烏克蘭。
韓聯社報導，美國一名官員4日表示，俄羅斯因為受到美方制裁和出口管制影響，逐漸被世界孤立，因而被迫向志同道合的國家尋求軍備，「正如我們一直公開警告的那樣，北韓就是其中之一。」該官員還補充說，美方的資訊表明，北韓最近向俄羅斯提供了彈道飛彈發射器和數十枚彈道飛彈。
對此，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在記者會上證實，美方收到該項資訊，並指出，俄羅斯已於2日向烏克蘭發射第一批北韓彈道飛彈，目前尚不清楚造成多大損失，稱「這是一種重大且令人擔憂的（局勢）惡化。」美方將會在聯合國安理會提出此事，且會對促成此武器交易的人士實施額外制裁。
北韓領導人金正恩去年9月訪問俄羅斯以來，北韓和俄羅斯一直在討論增加軍備銷售問題。
另據天空新聞和歐洲新聞台報導，烏克蘭國防部情報總局表示，普亭所屬的政黨「團結俄羅斯」一直從一支由「足球流氓」組成的部隊中招募成員，即「伊斯班尼奧拉」（Hispaniola）傭兵公司。
報導指出，「伊斯班尼奧拉」這個僱傭軍組織由足球極端分子、激進分子和新納粹支持者組成，其中大多數成員來自「東方大隊」（Vostok battalion）。東方大隊屬於親俄羅斯的烏克蘭叛軍，主要在被占領的烏克蘭頓內次克地區活動。
此外，普亭4日頒布一項政令，允許為俄羅斯在烏克蘭打仗的外國人及其家人獲得俄羅斯公民身分。符合資格的人包括與正規武裝部隊或其他「軍事組織」簽訂合約的人，也包括瓦格納傭兵軍組織等團體。
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