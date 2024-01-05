白宮：俄羅斯拿北韓飛彈攻烏克蘭 第1批2日已發射

白宮國家安全會議發言人柯比指北韓提供俄羅斯的彈道飛彈和飛彈發射器。(路透)

美國白宮表示，北韓 提供俄羅斯 的彈道飛彈和飛彈發射器，最近被用於攻擊烏克蘭 。

韓聯社報導，美國一名官員4日表示，俄羅斯因為受到美方制裁和出口管制影響，逐漸被世界孤立，因而被迫向志同道合的國家尋求軍備，「正如我們一直公開警告的那樣，北韓就是其中之一。」該官員還補充說，美方的資訊表明，北韓最近向俄羅斯提供了彈道飛彈發射器和數十枚彈道飛彈。

對此，美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）在記者會上證實，美方收到該項資訊，並指出，俄羅斯已於2日向烏克蘭發射第一批北韓彈道飛彈，目前尚不清楚造成多大損失，稱「這是一種重大且令人擔憂的（局勢）惡化。」美方將會在聯合國安理會提出此事，且會對促成此武器交易的人士實施額外制裁。

北韓領導人金正恩去年9月訪問俄羅斯以來，北韓和俄羅斯一直在討論增加軍備銷售問題。

另據天空新聞和歐洲新聞台報導，烏克蘭國防部情報總局表示，普亭所屬的政黨「團結俄羅斯」一直從一支由「足球流氓」組成的部隊中招募成員，即「伊斯班尼奧拉」（Hispaniola）傭兵公司。

報導指出，「伊斯班尼奧拉」這個僱傭軍組織由足球極端分子、激進分子和新納粹支持者組成，其中大多數成員來自「東方大隊」（Vostok battalion）。東方大隊屬於親俄羅斯的烏克蘭叛軍，主要在被占領的烏克蘭頓內次克地區活動。