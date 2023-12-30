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烏空襲俄城市釀21死 俄控烏用集束彈 烏諷俄防空太爛

編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭30日空襲俄羅斯西南部邊境城市貝爾哥羅德，造成21人喪生、110多人受傷，俄羅斯稱是開戰來最致命遇襲事件。(路透)
烏克蘭30日空襲俄羅斯西南部邊境城市貝爾哥羅德，造成21人喪生、110多人受傷，俄羅斯稱是開戰來最致命遇襲事件。(路透)

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭30日空襲俄羅斯西南部邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod），造成21人喪生、110多人受傷，俄羅斯稱是開戰至今最致命遇襲事件，緊急要求聯合國安全理事會召開會議。

彭博資訊報導，莫斯科當局指控烏克蘭使用集束彈藥(子母彈)，包括烏克蘭製的「赤楊」(Olkha)多管火箭炮和捷克製吸血鬼(Vampire)火箭炮，釀成嚴重傷亡，罹難者包含3名兒童。

烏克蘭國安消息人士則表示當時出動超過70架無人機是為了「回應俄國對烏克蘭城市和平民的恐怖攻擊」，堅稱僅鎖定軍事基礎設施為攻擊目標，並歸咎「俄國防空系統無能」，使碎片散落，才導致平民死傷。俄軍29日攻擊烏克蘭釀成39人死亡。

BBC核實該空襲相關影片，可見若干汽車失火燒成廢鐵，還有的堆疊在一起。除此之外，當時爆炸聲和汽車喇叭聲不絕於耳，濃濃黑煙掩蓋現場，還有人急忙跑去援救倒在路上的人。

對於30日遇襲行動，俄國要求聯合國安理會召開會議。會中俄國聯合國特使涅班濟亞（Vasily Nebenzya）指控烏克蘭「精心策畫、無差別攻擊平民」。

這番言論則遭法國、英國和美國等烏克蘭盟邦反駁，認為烏克蘭是在遵守聯合國法規下自我防衛，且說俄國總統普亭主動興戰才該為罹難平民負責。

烏克蘭 俄國 聯合國

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