俄烏戰爭將屆2年 分析指烏克蘭2024戰況更艱難

一名烏克蘭士兵為了在尼古拉耶夫戰死的同袍跪地。(美聯社)

2023新年伊始，各方原本高度樂觀烏克蘭 將反攻勝利並扭轉俄烏戰爭。現隨反攻失利、美歐軍援陷入不確定、俄國 軍需產能提升備妥持久戰，如今西方認2024年烏克蘭面臨苦戰。

分析圈研判 2024年俄烏戰況持續膠著

CNBC新聞網一篇分析指出，軍事專家與防務分析圈多不看好來年能有所突破，預測俄烏雙方仍將是纏鬥－烏軍不太可能發動更多反攻，俄國則應會聚焦於消化所占土地，特別是烏東地區。2024年俄烏戰爭的基本前景是延續當前的戰鬥與僵局，雙方都無法取得實質進展或取得大面積土地。

戰場以外，軍事專家們認為俄烏戰爭明年走向將很大程度取決於千里之外的美國。美國是烏克蘭最大的軍事靠山，2024年美國總統大選進程攸關援烏力道。

前美軍歐洲司令部副司令特維蒂（Stephen Twitty）告訴CNBC：「如今是若沒人能取得重大突破，情勢就會陷僵持，也許變成凍結式衝突（frozen conflict，即交戰雙方沒達成正式和平協議下長期對峙）。」

「我的看法是，若烏克蘭無法重獲補充、再獲資金與所需人員與裝備，戰爭天秤就會倒向俄國。」

回顧俄烏2023戰況 血肉磨坊雙方均無突破

去年此時，烏克蘭剛藉閃擊戰在哈爾科夫（Kharkiv）收復大片失地，北約承諾「只要有需要」就會支持，基輔一片形勢大好。然而今夏烏克蘭終於發起萬眾矚目大反攻後，卻苦於無法在綿延960公里的烏東、烏南前線突破俄軍防線，烏軍除收復幾個村莊，基本上和俄軍陷入消耗戰。

雖然大反攻未如預期，烏克蘭高層認為在黑海等地取得進展，像是對俄國在克里米亞的基地襲擊，讓俄羅斯黑海艦隊活動被迫收縮。

華盛頓郵報一篇分析認為，總體而言烏克蘭在2023年僅收復約500平方公里失土，卻賠上數萬死傷及數十億美元西方軍援。烏克蘭總統澤倫斯基雖仍堅持要收復包含克里米亞在內的全部國土，然反攻失利讓西方盟友不再對烏克蘭力戰到底感到樂觀。

華爾街日報指出，烏克蘭今夏大反攻付出龐大武器裝備和人員戰損，卻幾無收復更多失土，目前仍有近20%國土在俄國手裡。

主要戰場從今夏南部的札波羅熱（Zaporizhzhia），現又回轉至烏東，目前俄軍圍攻阿夫迪夫卡（Avdiivka）取得進展。俄軍2023年在攻城戰先後拿下蘇勒答爾（Soledar）、巴赫穆特（Bakhmut）、馬林卡（Maryinka）等烏東重要據點城鎮。

華盛頓戰爭研究所（ISW）上周提及，俄軍可能已冒著秋冬天候惡劣於前線多處發起攻勢，「以便在2024年3月俄羅斯總統大選前取得、保有主動權」；烏軍方面則在「建立與鞏固防衛陣地，為日後攻勢所需的人力和作戰資源保本」。

烏軍現因情勢使然而更採守勢；一名陸軍高階將領上周警告，烏軍前線部隊面臨火砲短缺，且因外國援助減少而縮減部分軍事行動。

後續援助與政策

俄烏戰爭得再進入新一年無疑再次消磨西方軍事資源和持續大量援助的政治意願。鑒於美國總統大選牽動各國對基輔的態度和後續支持，各方都關注任內與俄國總統普亭交好的前總統川普 會否再當選，2024年對烏克蘭充滿不確定性。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）防務分析師克蘭尼伊凡斯（Sam Cranny-Evans）告訴CNBC：「烏克蘭對美國的依賴明顯高於對歐盟，若美國大選結果非基輔所樂見，加上歐盟沒法挑大梁－彈藥產能根本不足讓烏克蘭指望－2024年將不容樂觀。」

幾個月以來，共和黨人及部分東歐國家屢見對持續援烏的不滿。極右政治人物懷爾德斯（Geert Wilders）在荷蘭大選意外勝出後表示要停止援烏，而更稍早斯洛伐克選後的新政府已將援烏中止。

前駐北約大使佛克爾（Kurt Volker）說，他認為美國與歐盟的後續援烏包裹應能在明年1月通過，供基輔再戰一年。他說新的包裹援助必須含有更多先進武器像F-16戰機等。

佛克爾告訴CNBC：「有幾個狀況必須調整，像拿掉對援烏武器類型的限制。我們還沒給烏克蘭最遠程的飛彈、也還沒交付烏方任何一款西方戰機，這些都要改。必須讓烏軍取得質的優勢。」

川普先前聲稱只要他當選，會說服俄烏達成協議，「一天就能搞定俄烏戰爭」。

佛克爾認為，川普當選應不至於讓烏克蘭完蛋，只是未來的資金投入會變得不確定，「我不認為川普當選會整個放棄對烏克蘭的支持，讓俄國能恣意妄為對美國而言才是災難，我認為川普還不至於。但目前確實不清楚他到底會用什麼方法結束戰爭」。

雙方都在準備久戰 短期無和談契機

俄方已表明準備與烏克蘭長期作戰。普亭月中在年終新聞發布會表示，俄軍目前有61.7萬人參與軍事行動（開戰之初僅約20萬），去年秋天局部動員入伍的30萬人中約有24.4萬仍在戰場，另平均每天約有1500人與俄國國防部簽約主動參軍，俄國無須再行動員。

俄羅斯也計畫2024年大幅增加軍費開支，財政支出近30%將用於軍隊，俄國軍工業的產能也終於跟上能支應戰爭，從無人機、砲彈到飛機等裝備產量持續提高。

烏克蘭國防部上周表示，面對西方援助的不確定性，2024年主要目標是加強自身國防工業。基輔也將修法將動員作戰年齡從27歲下修至25歲，以補充兵源。至於軍方提出需增兵50萬，烏克蘭總統澤倫斯基稱事涉敏感需從長計議。

由於俄烏雙方都在為戰事後續階段做準備，國防分析圈認為，除非其中一方能底定戰局，否則雙方不會有談判願意。

經濟學人資訊社（EIU）歐俄事務分析師畢卡斯基（Mario Bikarski）告訴CNBC：「若共和黨贏得明年總統大選，尤其又是川普，然後讓援烏資金持續大幅減少，如此烏克蘭面臨上談判桌的壓力就會變大。」