烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口 尚未傳出傷亡

烏克蘭26日凌晨襲擊克里米亞港市費奧多西亞導致大火爆炸，當局宣布全面封鎖港口進出，尚未傳出傷亡回報。(取材自X平台)

今日俄羅斯 （RT）報導，當地時間26日凌晨，烏克蘭 襲擊克里米亞 黑海沿岸港市費奧多西亞（Feodosia）導致大火爆炸，當局宣布全面封鎖港口進出，目前消防正在救火中，尚未傳出人員傷亡消息。

市長阿克索諾夫（Sergey Aksyonov）稍早在Telegram表示「費奧多西亞遭到敵人攻擊，部分居民緊急疏散」，阿克索諾夫並未指出具體擊中了什麼，抑或是否造成人員傷亡。

根據社群平台未經核實的影片顯示，該區域發生大規模爆炸。

根據Telegram傳出的消息，當地時間凌晨3時30分發生第一次爆炸，接著陸續發生規模較小的爆炸。

烏克蘭曾多次使用無人機、海運無人機和飛彈攻擊克里米亞半島，該處是俄國黑海艦隊駐地。

今年9月，艦隊位於克里米亞塞凡堡（Sevastopol）的總部遭到烏軍飛彈摧毀。