烏軍襲擊克里米亞港市致大火爆炸 當局封鎖港口 尚未傳出傷亡

今日俄羅斯 (RT)報導,當地時間26日凌晨,烏克蘭 襲擊克里米亞 黑海沿岸港市費奧多西亞(Feodosia)導致大火爆炸,當局宣布全面封鎖港口進出,目前消防正在救火中,尚未傳出人員傷亡消息。

市長阿克索諾夫(Sergey Aksyonov)稍早在Telegram表示「費奧多西亞遭到敵人攻擊,部分居民緊急疏散」,阿克索諾夫並未指出具體擊中了什麼,抑或是否造成人員傷亡。

根據社群平台未經核實的影片顯示,該區域發生大規模爆炸。

根據Telegram傳出的消息,當地時間凌晨3時30分發生第一次爆炸,接著陸續發生規模較小的爆炸。

烏克蘭曾多次使用無人機、海運無人機和飛彈攻擊克里米亞半島,該處是俄國黑海艦隊駐地。

今年9月,艦隊位於克里米亞塞凡堡(Sevastopol)的總部遭到烏軍飛彈摧毀。

Several Large Explosions and Fires are raging at the Port in the Crimean City of Feodosia on the Coast of the Black Sea, following Ukrainian Strikes against what is reported to be Russian and Iran Naval Vessels carrying Munitions; the Ukrainian Air Force is claiming to have Sunk… pic.twitter.com/DHy3sTja3C