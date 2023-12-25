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俄烏戰近尾聲？傳普亭有意停火 「祕密管道」釋和談訊息

編譯盧思綸／綜合24日電
紐約時報採訪知情美俄官員透露，普亭陸續藉由外交祕密管道釋出和談訊息。（歐新社）
紐約時報採訪知情美俄官員透露，普亭陸續藉由外交祕密管道釋出和談訊息。（歐新社）

紐約時報報導，俄羅斯總統普亭日前在公開場合堅定表示俄烏戰爭打到底，不過知情的俄國前官員及美國官員透露，至少從9月以來，克里姆林宮已透過外交祕密管道釋出和談訊息，且不排除就目前戰線停火。

美國官員表示，其實早在一年前，也就是2022年秋天，烏軍在烏克蘭東北部將俄軍打得落花流水，當時普亭便釋出有意停火的訊息，表示已滿意目前奪得的領土且準備停戰。

知情官員表示，普亭的停火協議包括烏克蘭維持主權，並繼續以基輔作為首都，俄國則保留占領的20%烏克蘭領土。

至於烏克蘭加入北約是否會阻撓停火協議，一名俄國前官員表示，短期內烏克蘭很難加入北約，因此此事不大可能成為破局因素。

不過美國高階官員則說，烏克蘭一直堅稱要收復全部領土，沒有證據說明其領導人會接受停戰協議。

不過部分美國官員也表示，這可能是克宮一貫伎倆，並非普亭真的有意妥協。

現任及前任官員提到，戰況陷入僵局、烏克蘭攻勢受挫、西方對烏克蘭的支持動搖，加上10月爆發的以巴衝突等等，讓普亭認為現在是停戰的時機。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，「原則上這些說法是不正確的」，問及俄國是否準備就目前戰線停火，佩斯科夫援引普亭近來發言，稱俄國的目標沒有改變，「普亭確實說過打算談，俄國一直準備談判，在達成俄國目標的前提下」。

烏高官軍購涉貪4000萬

此外，紐約時報報導，當地時間22日，烏克蘭一名高級國防官員涉嫌中飽私囊，盜用軍購案近4,000萬美元，目前已遭撤職逮捕，查證屬實恐面臨最高15年有期徒刑。

烏克蘭檢方在聲明中表示，2022年12月，該官員與一家製造商簽署購買砲彈，後來國防部新成立的採購部與同家廠商改簽新約，不僅成本降低30%，且省去通過外國中介商而大幅縮短交貨期。可是該官員仍延長舊約，且把將近4,000萬美元轉給外國中介商。

當局並未公布涉貪官員姓名，並表示該批彈藥尚未交付，正在努力追回這筆錢。

今年9月，烏克蘭國防部長因捲入貪汙遭撤職，此後烏克蘭當局一直努力整頓內部。

烏克蘭一名高級國防官員涉嫌盜用軍購案近4000萬美元，目前已遭撤職逮捕，查證屬實...
烏克蘭一名高級國防官員涉嫌盜用軍購案近4000萬美元，目前已遭撤職逮捕，查證屬實恐面臨最高15年有期徒刑。 圖為烏克蘭士兵冰天雪地中作戰。（美聯社）

烏克蘭 普亭 俄國

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