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俄烏交戰一大戰果 烏克蘭稱擊落俄軍3架蘇愷34 專家：愛國者飛彈建功

中央社／基輔22日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）和軍方官員表示，烏軍今天在南部前線擊落3架俄羅斯蘇愷34（Su-34）戰鬥轟炸機，並稱讚這是俄烏交戰22個月來的一大戰果。

俄羅斯軍方並未提及這起事件，但俄國的部落客承認俄方確實有折損，分析家指出，烏軍可能用了美國供應的愛國者飛彈，但路透社無法獨立證實前述這些消息。

烏克蘭空軍司令歐勒什丘克（Mykola Oleshchuk）於通訊應用程式Telegram寫道：「今天中午在南部戰區，掉了3架俄羅斯蘇愷34戰鬥轟炸機！」

空軍發言人伊納特（Yuri Ihnat）告訴烏克蘭國營電視台，這是一場「精心策劃的行動」。

他說道，「在我們確實的統計數據中，已經有一段時間沒有出現蘇愷34」，更形容蘇愷34是可用於轟炸和其他攻擊行動的俄國最現代化戰機之一。

澤倫斯基在晚間談話影片中，讚揚敖德薩地區（Odesa）防空部隊擊落赫松地區（Kherson）上空的這些蘇愷34。

俄軍2022年2月全面入侵烏克蘭的頭幾天，就占領了赫松地區大片領土，此後烏軍試圖收復失土，今年11月在赫松地區的第聶伯河（Dnipro River）東岸建立陣地。

總部位於俄羅斯的「歐亞日報」（Eurasia Daily）稱烏克蘭說法是可信的，基輔當局可能從第聶伯河西岸，發射針對高空目標、射程可達160公里的愛國者飛彈。

烏克蘭航空專家羅曼能柯（Valeriy Romanenko）向烏國當地廣播電台表示，他認為愛國者飛彈擊落俄軍戰機的可能性很高，還說俄軍沒有充分考量到愛國者飛彈的射程達到160公里。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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