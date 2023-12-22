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俄：已與北韓全面國防合作 美憂1件事

編譯中心╱綜合21日電
北韓領導人金正恩（前右）曾與俄羅斯國防部長蕭依古（前左）討論加強軍事合作的實際問題，並宣稱兩國關係進入了「嶄新的全盛時期」。 （取材自俄羅斯國防部新聞處）
北韓領導人金正恩（前右）曾與俄羅斯國防部長蕭依古（前左）討論加強軍事合作的實際問題，並宣稱兩國關係進入了「嶄新的全盛時期」。 （取材自俄羅斯國防部新聞處）

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫(Valery Gerasimov)今天告訴外國武官說，俄羅斯已經與北韓建立「全面」的國防合作，並且繼續與印度和中國保持戰略夥伴關係。

央廣報導，格拉西莫夫在年終演講中表示：「與中國和印度發展全面戰略夥伴關係的進程仍在繼續。我們與北韓建立了積極、全面的合作關係。」不過他沒有透露更多細節。

俄羅斯國防部長蕭依古7月訪問北韓，俄國總統普亭9月與北韓領導人金正恩舉行峰會，兩國也進行其他交流。

美國及其盟國擔心，金正恩可能向俄羅斯提供武器和彈藥，以補充莫斯科在烏克蘭戰爭中的武器庫存；南韓議員表示，俄羅斯在11月幫助平壤發射一顆偵察衛星。美國表示，俄羅斯可能幫助北韓規避聯合國制裁，這些制裁禁止聯合國的會員國與平壤合作，特別是在彈道飛彈計畫和航空工程方面。

對此，克里姆林宮表示，美國的指控「毫無根據」。

另據華爾街日報指出，俄烏戰爭再過兩個月將屆滿兩年，戰事依然不見盡頭；烏軍如今浮現兵源不足窘境，但政府不敢對都會青壯年下手，迫使徵兵單位四處拉人，卻只得老弱充員兵，難以負擔激烈作戰。

俄烏戰爭再過2個月屆滿2年，烏軍浮現兵源不足窘境，迫使政府徵兵單位只能得老弱充員...
俄烏戰爭再過2個月屆滿2年，烏軍浮現兵源不足窘境，迫使政府徵兵單位只能得老弱充員兵，難以負擔激烈作戰。（路透）

47歲步槍兵、軍隊無線電呼號「杜柏克」頭髮灰白、身形矮胖，宛如鄰家叔伯，他回憶，早先不過只是去理個髮，就被強拉參軍（press-ganged）。當時三名徵兵官員在理髮店外與他攀談後就命他上車，將他載到當地徵兵中心一間暗室拘留兩天，直到他簽字入伍。他的頭是在新兵訓練營所剃。

戰事爆發以來，最熱血的烏克蘭男性早就已主動參軍，這些人中倖存未陣亡者都說已筋疲力盡。如今烏克蘭只能靠動員徵兵，有時甚至是拉軍伕，才能補充兵力。

據報導，貪腐、特權及為免大眾反彈，讓烏克蘭在招兵時不敢對大部分的都市中產階級下手，在戰壕中苦戰者很多都是像「杜柏克」這種硬拉來的鄉下中下階層中老年人，他們多半沒有躲招兵的門路與財力。

烏克蘭國防部官員坦承確有一些地方招兵人員違法行事，但太多公民無視收到徵集令也是事實。俄烏當前陷入駭人消耗戰階段，烏軍要為步兵單位覓得新兵難上加難；西方支持力道減弱更讓烏克蘭國內情緒低落，赴前線作戰更令人望而生畏。

普亭上周在年終新聞發布會時表示，目前俄軍有61.7萬人參與在烏克蘭的軍事行動（開戰之初僅約20萬），去年秋天局部動員入伍的30萬人中約有24.4萬仍在戰場，另平均每天約有1500人與俄國國防部簽約主動參軍，目前俄國無須再行動員。

烏克蘭 俄羅斯 北韓

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