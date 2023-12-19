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基輔：東部戰事複雜 烏軍在哈爾科夫州落居下風

中央社基輔／莫斯科19日綜合外電報導
烏軍在東部哈爾科夫州處於下風。圖為烏克蘭國防部長梅洛夫在庫皮揚斯克一輛裝甲車上。(美聯社)
烏軍在東部哈爾科夫州處於下風。圖為烏克蘭國防部長梅洛夫在庫皮揚斯克一輛裝甲車上。(美聯社)

烏克蘭今天表示，烏軍在東部哈爾科夫州處於下風。為占領地區樞紐庫皮揚斯克，俄羅斯部隊已強攻數月。俄方則表示，一架試圖襲擊首都莫斯科的烏克蘭無人機遭到摧毀。

法新社報導，俄軍在入侵烏克蘭初期原先占領哈爾科夫州（Kharkiv）東部大片區域，但烏軍約一年前利用閃電攻勢將敵人擊退。

烏克蘭地面部隊司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）表示：「情況複雜。我們必須在敵人武器和兵員都占優勢的情況下作戰。」

但瑟爾斯基說，烏軍正在適應前線情況，最終仍守住防線。烏克蘭另稱，其防空系統夜間在西部地區擊落兩架俄國無人機。

莫斯科當局則表示，已在位於邊境的布揚斯克州（Bryansk）摧毀至少3架烏克蘭無人機。俄國國防部表示，在砲彈支援下，俄軍擊退烏軍在庫皮揚斯克（Kupiansk）周圍發動的8次攻擊。

俄國今天另表示，一架烏克蘭無人機試圖襲擊首都莫斯科，遭防禦工事摧毀，碎片落在巿中心外。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）最初宣布莫斯科上空發生無人機攻擊，但未提及是否為基輔當局所為，也沒有說明無人機從何處發射。

俄國國防部隨後指責基輔，稱防空系統已擊落這架無人機，表示無人機目標是莫斯科的「設施」。

國防部表示：「在莫斯科州奧金佐沃（Odintsovo）領空值勤的防空部隊摧毀這架烏克蘭無人飛行載具。」

索比亞寧說，根據他獲得的初步資訊，掉落的無人機殘骸並未造成任何物資損害或人員受傷。

烏克蘭 俄國 國防部

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