俄烏加強力道猛攻 出動大批無人機空襲對方目標

敖德薩居民清理遭無人機轟炸後的房屋。(歐新社)

烏克蘭 和俄羅斯 17日互向對方領土發動大批無人機攻擊，雙方都加強攻擊力道，據稱俄羅斯的攻擊在敖德薩造成1人喪生，烏克蘭的行動則以俄國 軍用機場為目標。

烏克蘭空軍17日上午表示，已摧毀俄羅斯夜間發動的20架無人機和一枚巡弋飛彈；當中9架無人機是在南部敖德薩地區（Odesa）上空予以擊落，墜落的碎片引起一棟住宅起火燃燒，造成1人死亡。

俄羅斯國防部則在社群媒體聲明表示，俄方防空系統在利佩次克（Lipetsk）、伏爾加格勒（Volgograd）和羅斯托夫（Rostov）上空，摧毀或攔截共計35架烏克蘭發動的無人機。聲明並未詳述攻擊目標為何，也未說明是否造成任何損害。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）今晚引述匿名消息人士報導，基輔襲擊的目標是坐落在羅斯托夫的莫羅佐夫斯克（Morozovsk）機場。根據報導，這是烏克蘭安全局（SBU）和武裝部隊的聯合行動。

路透無法獨立核實這些報導。

羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）在通訊軟體Telegram聲明指出，俄國防空部隊在莫羅佐夫斯克和卡斯克（Kamensk）地區，擊退了敵方無人機的「大規模襲擊」，其中多數空用武器已被摧毀。

不過，幾名俄國軍事部落客表示，空軍基地有一架轟炸機輕微受損。

俄羅斯官方媒體報導，莫羅佐夫斯克空軍基地是俄國第559轟炸機航空團（Bomber Aviation Regiment）的所在地，並配備了俄羅斯最現代化的中程蘇愷34（Su-34）轟炸機。