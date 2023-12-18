我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受歡迎的好市多冷凍餐終補貨 「老板」餃子供不應求

中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

俄烏加強力道猛攻 出動大批無人機空襲對方目標

中央社基輔17日綜合外電報導
敖德薩居民清理遭無人機轟炸後的房屋。(歐新社)
敖德薩居民清理遭無人機轟炸後的房屋。(歐新社)

烏克蘭俄羅斯17日互向對方領土發動大批無人機攻擊，雙方都加強攻擊力道，據稱俄羅斯的攻擊在敖德薩造成1人喪生，烏克蘭的行動則以俄國軍用機場為目標。

烏克蘭空軍17日上午表示，已摧毀俄羅斯夜間發動的20架無人機和一枚巡弋飛彈；當中9架無人機是在南部敖德薩地區（Odesa）上空予以擊落，墜落的碎片引起一棟住宅起火燃燒，造成1人死亡。

俄羅斯國防部則在社群媒體聲明表示，俄方防空系統在利佩次克（Lipetsk）、伏爾加格勒（Volgograd）和羅斯托夫（Rostov）上空，摧毀或攔截共計35架烏克蘭發動的無人機。聲明並未詳述攻擊目標為何，也未說明是否造成任何損害。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）今晚引述匿名消息人士報導，基輔襲擊的目標是坐落在羅斯托夫的莫羅佐夫斯克（Morozovsk）機場。根據報導，這是烏克蘭安全局（SBU）和武裝部隊的聯合行動。

路透無法獨立核實這些報導。

羅斯托夫州州長戈盧別夫（Vasily Golubev）在通訊軟體Telegram聲明指出，俄國防空部隊在莫羅佐夫斯克和卡斯克（Kamensk）地區，擊退了敵方無人機的「大規模襲擊」，其中多數空用武器已被摧毀。

不過，幾名俄國軍事部落客表示，空軍基地有一架轟炸機輕微受損。

俄羅斯官方媒體報導，莫羅佐夫斯克空軍基地是俄國第559轟炸機航空團（Bomber Aviation Regiment）的所在地，並配備了俄羅斯最現代化的中程蘇愷34（Su-34）轟炸機。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

投票率創新高 埃及總統塞西贏得連任

延伸閱讀

情勢緊張攻擊頻傳 長榮宣布停航紅海

情勢緊張攻擊頻傳 長榮宣布停航紅海
日經：美軍擬恢復沖繩常駐戰機、增派無人機

日經：美軍擬恢復沖繩常駐戰機、增派無人機
曾和俄羅斯人共事 挪威冰川學家曝俄烏戰爭後「北極氣候科學研究喊停」

曾和俄羅斯人共事 挪威冰川學家曝俄烏戰爭後「北極氣候科學研究喊停」
葉門叛軍頻攻擊紅海 美驅逐艦擊落14架無人機、無傳出人員傷亡

葉門叛軍頻攻擊紅海 美驅逐艦擊落14架無人機、無傳出人員傷亡

熱門新聞

英國王室威廉王子一家拍攝的聖誕賀卡照片，被網友發現其中似有古怪之處。（路透）

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

2023-12-11 14:51
土耳其幸福黨議員比特梅茲在國會發言批判以色列後，心臟病發倒地。（截自YouTube）

咒「以色列會受真主懲罰」 土國議員心臟病發2天後離世

2023-12-14 10:05
匈牙利總理奧班14日抵達布魯塞爾的歐盟總部，參加歐盟理事會的圓桌會議。（歐新社）

烏克蘭只高興幾小時 歐盟500億歐元金援遭匈牙利總理1人擋下

2023-12-15 07:17
中國洗腦神曲「科目三」，被俄國芭蕾舞團使用，引起現場一片震撼。（取自青蜂俠）

俄羅斯芭蕾舞團跳神曲「科目三」 網友：統一全球了

2023-12-16 10:50
投資公司「安卓控股」董事經理拿督蔡文傑驚傳因呼吸困難猝逝，得年45歲。（取材自Instagram）

大馬商界聞人蔡文傑驚傳猝逝 安卓控股董事經理得年45歲

2023-12-16 20:09
聯合國大會12日以153票同意票壓倒性通過要求加薩停火的決議案。(路透)

壓倒性通過 聯合國大會「153票贊成」 要求以色列立即停火

2023-12-12 19:14

超人氣

更多 >
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛