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扣押俄資產援烏？G7喬不攏 評估：若斷援 烏恐明夏敗戰

編譯中心／綜合16日電
烏克蘭空軍說俄羅斯無人機16日來犯，軍方在全國11個州擊落俄軍31架無人機中的30架。圖為烏克蘭一個醫院，民眾正在清理無人機襲擊後的玻璃碎片。(路透)
烏克蘭空軍說俄羅斯無人機16日來犯，軍方在全國11個州擊落俄軍31架無人機中的30架。圖為烏克蘭一個醫院，民眾正在清理無人機襲擊後的玻璃碎片。(路透)

美國及歐洲的政治爭端造成援助烏克蘭經費卡關之際，英國「金融時報」今天報導，西方國家如今正積極探索如何取得被扣押的俄羅斯中央銀行資產，用以資助烏克蘭。據悉，德國、法國和比利時等部分歐洲國家對此感到猶豫，憂心國際投資者可能因此離去。

此外，多位美國與歐洲國家官員告訴CNN，因為烏克蘭援助包裹方案持續在美國國會動彈不得，美方與盟邦正在評估此事對烏克蘭國防的潛在破壞性影響，以及長期性的敗戰前景。西方國家的情報機關目前正在計算，如果沒有美國跟北約幫忙，烏克蘭還能夠堅持多長的時間。一位美方高層軍事官員預估是幾個月，在最壞狀況推演的情況下，到了夏季就會出現重大挫折，甚至是戰敗。

報導指出，許多人害怕美國要是無法繼續提供支援，歐洲國家將會跟進。美國國會烏克蘭核心小組共同主席、民主黨籍聯邦眾議員奎格利（Mike Quigley）表示，「如果我們閃了，我們的盟邦也會跟著跑」。

美國雖未公開表態，但曾在G7會議中表示有信心透過合乎國際法的手段成功扣押俄國資產。

英國外相卡麥隆（David Cameron）對於「以合法途徑」取得被扣押資產表達信心，並暗示，如果其他G7國家不能被說服，英國可能會與美國共同行動。

由於對主權資產受國際法保護的法律疑慮，德國、法國及比利時等歐洲國家不願採取這項動作。俄羅斯遭凍結的總值大約3000億美元主權資產大部分位於歐洲。

烏克蘭 G7 德國

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