北約秘書長：普亭獲勝也不會收兵 盟國應持續援烏

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格。（歐新社）

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格警告，如果俄羅斯總統普亭 在烏克蘭 取得軍事勝利，將帶來「真正的風險」，亦即他的侵略行動不會止於烏克蘭。

法新社報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）強調，這就是北約盟國必須繼續在軍事上支持基輔的原因。

他表示，「一旦普亭（Vladimir Putin）在烏克蘭獲得勝利，他的侵略行為很可能不會就此結束。因此我們的支持不是慈善行動，而是對自身安全的投資。」

「實現公正、長期解決方案的唯一方法就是讓普亭總統相信他們不會在戰場上獲勝。」

「而確保普亭總統了解自己沒有勝算的唯一方式就是持續援助烏克蘭。」

史托騰柏格發表上述言論之際，受到內部政治操作影響，美國和歐盟 對烏克蘭的進一步援助行動已開始動搖。

美國的共和黨人反對向烏國提供更多軍事援助；而在歐盟，匈牙利正試圖擋下500億歐元的對烏金援計畫，這將導致烏國難以在未來3年裡讓飽受戰爭摧殘的經濟狀況恢復穩定。

與此同時，普亭在莫斯科的記者會上表示，他的部隊正在烏克蘭前線持續推進，「我們軍隊的狀況一直不斷改善。」

儘管已從西方盟國手中獲得許多武器和彈藥，在過去的幾個月裡，烏國仍無法在反攻行動上取得重大突破。