美參議員范斯：烏克蘭應割讓領土 談判結束俄烏戰爭

共和黨聯邦參議員范斯。（美聯社）

俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員范斯（JD Vance）11日表示，俄軍實力難以征服烏克蘭 ，更別提進軍其他歐洲國家，但他認為烏克蘭應該放棄部分國土以結束對俄戰爭。

NBC新聞報導，范斯表示，如果俄國總統普亭 真的有意征服整個烏克蘭，然後繼續向西進軍歐洲，「觀察俄羅斯武裝部隊的規模，我不認為這傢伙有能力實現這些帝國主義目標」。

范斯還重申，他認為「將進行談判」，烏克蘭應該願意放棄部分國土以結束戰爭。他指出，俄烏戰爭會以「幾乎每場戰爭結束的方式落幕」，也就是「人們談判，各方放棄一些他們不想放棄的東西」。

范斯10日在CNN節目上表示，「接受烏克蘭將必須割讓一些領土給俄羅斯人」，符合「美國的最大利益」。他在11日受訪時指出，誰也沒能跟他解釋，「如果沒有在關於1991年劃定的邊界做出一些領土讓步的話，這一切要怎麼結束」。

另有記者向范斯提問，如果有北約 成員國遭到攻擊，他是否認為美國應該遵守北大西洋公約第五條規定的集體防禦原則。范斯表示，「我認為北約盟友如果受到攻擊，我們必須實踐這個承諾」，但他並未觀察到任何「貌似合理的論點指向普亭將攻擊北約盟邦」。