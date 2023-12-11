若歐盟不同意啟動入盟談判 烏克蘭：恐有毀滅性後果

烏克蘭外交部長庫列巴今天警告歐盟各國領導人，如果他們沒有在本周峰會就啟動烏克蘭入盟談判達成共識，將招致「毀滅性後果」。(美聯社)

烏克蘭 外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天警告歐盟 各國領導人，如果他們沒有在本周的峰會就啟動烏克蘭入盟談判達成共識，將招致「毀滅性後果」。

庫列巴在布魯塞爾向記者表示：「我無法想像。我甚至不想談論如果歐盟理事會（European Council）未能做出這個決定，即將帶來的毀滅性後果。」

歐盟領袖峰會將於14日舉行，在此之前，庫列巴在布魯塞爾參加歐盟外交部長會議。領袖峰會將決定是否與烏克蘭和其他候選國啟動正式入盟談判。

烏克蘭對正式啟動談判的希望獲得歐洲各國的廣泛支持。俄羅斯 入侵烏國之際，歐洲積極展現出與烏克蘭團結一致的精神，但匈牙利揚言本周將否決任何決定。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在外長會議前表示：「我希望歐洲的團結不會被擊潰，因為現在不是削弱我們對烏克蘭支持的時刻。」

歐盟27國領導人將於14日舉行會議，但俄羅斯在歐盟最親密的盟友、匈牙利總理奧班（Viktor Orban）威脅要阻止歐盟向烏克蘭提供500億歐元（約538億8500萬美元）的援助，並延後開啟烏克蘭入盟談判。