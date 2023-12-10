德國智庫：援烏金額大減9成 歐美卡關前景不明

烏克蘭士兵在頓內次克作戰。(Getty Images)

西方國家對烏克蘭 的援助陷入分歧，據德國 智庫統計金額明顯下滑，如果再不加碼，烏克蘭恐難以抵抗俄軍入侵。

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（IfW）發布的最新報告，今年8月到10月各國承諾援助烏克蘭21億歐元（約22億美元），較去年同期大減近9成，達去年2月戰爭爆發以來的最低點，持續提供援助的僅剩美國、德國、北歐和東歐國家。

自從去年1月烏克蘭局勢惡化以來，基爾世界經濟研究所就不定期公布「烏克蘭援助追蹤」（Ukraine Support Tracker）報告，統計40個國家和歐盟 承諾給烏克蘭軍事、財務和人道援助的金額。

歐盟原本打算提供烏克蘭500億歐元（約538億美元）援助，缺因親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）卡關遲遲沒有通過；美國也因共和黨抵制尚未批准援烏法案；西方援烏前景不明，讓烏克蘭備感焦慮。

研究計畫主持人特雷貝施（Christoph Trebesch）警告，再拖延下去，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將明顯佔上風。

根據這份報告，隨著戰事進行，西方對烏克蘭的援助逐漸從人道和財務轉為軍備。

其中帶頭的美國累積軍援達440億歐元（約474億美元），排名第二的德國170億歐元（約183億美元），此外北歐和荷蘭在軍援扮演的角色愈來愈重要。