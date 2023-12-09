俄警告美「烏將成第2個越南」 烏聯手美企製砲彈

烏克蘭基輔當局已與兩家美國企業達成協議，將在烏克蘭聯合生產重要的155毫米砲彈。（美聯社）

俄羅斯 對外情報機構「對外情報局」（SVR）的局長納雷什金（Sergei Naryshkin）警告美國，烏克蘭 將變成華府的「第二個越南」。而俄羅斯總統普亭 8日在克里姆林宮一場軍事頒獎典禮上宣布，將競選下一任俄羅斯總統。俄羅斯民調顯示，70%受訪者認為普亭應競選連任。

POLITICO Europe報導，納雷什金7日在SVR內部刊物「情報特工」（Intelligence Operative）發表的書面聲明指出，「烏克蘭將變成一個『黑洞』，吸收越來越多的資源與人力」。

納雷什金接著表示，「最終，美國冒著為自己創造『第二個越南』的風險，每一屆的新美國政府都將不得不處理此事」。

在納雷什金發出「警告」之前，美國總統拜登正試圖推動援助烏克蘭的614億美元緊急撥款請求，6日更敦促美國國會，進一步提供資金支援基輔當局，並說「我們不能讓普亭獲勝」。

不過，共和黨參議員要求加強邊境管制交換，因此對加碼援助烏克蘭、以色列和台灣的緊急支出法案程序表決集體投下反對票。此外，眾議院共和黨團內部反對進一步援助烏克蘭的聲浪也越來越高漲。媒體指出，美國國會在年底前恐怕不會再增加援烏資金。

另外，路透報導，烏克蘭戰略產業部長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）7日表示，基輔當局已與兩家美國企業達成協議，將在烏克蘭聯合生產重要的155毫米砲彈，不過要等至少兩年才會開始製造。

烏克蘭與美國本周在華府剛召開為期兩天的國防會議，包括舉行雙邊會談以討論烏克蘭來年戰場計畫及目標措施。雙方在論壇上簽署合作意向書，加速武器聯合生產和技術資料交換，以滿足烏軍在防空系統、維護和關鍵彈藥生產方面的迫切需求。

會議網站引述烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）的話說：「建立堪比敵方實力規模的軍事工業，對我方來說攸關生存。」

半島電視台指出，普亭擔任俄國總理及總統的時間，加總已超過24年，若明年當選，將再展開為期6年的總統任期，執政至2030年。

俄羅斯聯邦中央選舉委員會（Central Election Commission）宣布：「已經批准俄羅斯總統選舉為期三天的投票期。投票將於2024年3月15日到17日舉行。」俄羅斯吞併的烏克蘭東南部四區居民將首度參與投票，包括頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫松。