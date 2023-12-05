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俄烏戰爭至今造成1.5億噸碳排 超過比利時年排放

中央社／杜拜4日綜合外電報導
一名烏克蘭軍人拿著反無人機槍駐守在頓內次克州巴赫姆特附近陣地。（美聯社）
一名烏克蘭軍人拿著反無人機槍駐守在頓內次克州巴赫姆特附近陣地。（美聯社）

烏克蘭環境保護和自然資源部副部長基列耶娃今天引述專家說，俄羅斯去年2月發起對烏克蘭全面入侵，造成約1.5億噸二氧化碳排放，超過比利時等高度發達國家的年排放量。

法新社報導，基列耶娃（Viktoria Kireyeva）在杜拜表示：「戰爭對環境造成了毀滅性影響，空氣、土壤和水因這場戰鬥受到污染。」

她在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）的會議場邊說：「戰爭18個月後的排放總量估計為1.5億噸二氧化碳，這超過像比利時這種高度發達國家的年排放量。」

這項估計來自「戰爭溫室氣體核算倡議」（Initiative on GHG Accounting of War），該組織是研究烏克蘭戰爭對氣候影響的專家小組。

專家之一戴克拉克（Lennard de Klerk）在會議上表示，「戰爭本身占排放量的25%」，主要是由於俄羅斯和烏克蘭軍隊的化石燃料消耗。

受到這場戰鬥影響，沿著前線頻繁出現的多起火災，占了碳排量的15%。然而，專家也考量到移民移動與飛機繞道避開烏克蘭產生的碳排量。

但占估計碳排量最多的是，預測重建遭戰火蹂躪城鎮所產生的氣候成本，占了總額的約1/3，相當於5470萬噸。

聯合國表示，全球的二氧化碳排放量中至少有37%是建築業造成的。

基列耶娃說，烏克蘭將從戰後「復原，但將額外造成大量碳排」，又說俄羅斯應該為此承擔「責任」。

烏克蘭 俄羅斯 比利

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