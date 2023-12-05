俄烏戰爭至今造成1.5億噸碳排 超過比利時年排放
烏克蘭環境保護和自然資源部副部長基列耶娃今天引述專家說，俄羅斯去年2月發起對烏克蘭全面入侵，造成約1.5億噸二氧化碳排放，超過比利時等高度發達國家的年排放量。
法新社報導，基列耶娃（Viktoria Kireyeva）在杜拜表示：「戰爭對環境造成了毀滅性影響，空氣、土壤和水因這場戰鬥受到污染。」
她在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）的會議場邊說：「戰爭18個月後的排放總量估計為1.5億噸二氧化碳，這超過像比利時這種高度發達國家的年排放量。」
這項估計來自「戰爭溫室氣體核算倡議」（Initiative on GHG Accounting of War），該組織是研究烏克蘭戰爭對氣候影響的專家小組。
專家之一戴克拉克（Lennard de Klerk）在會議上表示，「戰爭本身占排放量的25%」，主要是由於俄羅斯和烏克蘭軍隊的化石燃料消耗。
受到這場戰鬥影響，沿著前線頻繁出現的多起火災，占了碳排量的15%。然而，專家也考量到移民移動與飛機繞道避開烏克蘭產生的碳排量。
但占估計碳排量最多的是，預測重建遭戰火蹂躪城鎮所產生的氣候成本，占了總額的約1/3，相當於5470萬噸。
聯合國表示，全球的二氧化碳排放量中至少有37%是建築業造成的。
基列耶娃說，烏克蘭將從戰後「復原，但將額外造成大量碳排」，又說俄羅斯應該為此承擔「責任」。
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