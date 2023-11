烏克蘭安全大漏洞 情報局長妻食物遭摻「罕見重金屬」中毒

烏克蘭 國防部情報總局發言人28日表示,局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)的妻子瑪莉安娜(Marianna Budanova)遭不明人士投毒後緊急送院治療,目前正在康復中,顯然吃下含有「重金屬」的食物。

衛報引述烏克蘭媒體Babel的報導內容指,瑪莉安娜因為長時間感覺身體不適,所以被送醫治療,結果被醫生發現瑪莉安娜是遭人投毒,一名消息人士指,遭投放的毒物是「日常生活與軍事行動中都難以接觸到」的重金屬。

瑪莉安娜遭投毒的消息傳出後,情報總局的發言人尤索夫(Andriy Yusov)於28日證實此事,但尤索夫未透露這起事件是在何時或何處發生,也未提及是誰投的毒。

烏克蘭真理報報導,瑪莉安娜復原進展順利,一名消息人士說,她現在狀況好多了,已經接受第一階段治療。並補充說,瑪莉安娜身材嬌小、體重輕,所有很快就出現症狀,更稱目前也有多名情報官員出現輕微中毒的症狀。

此外烏克蘭情報總局未提供更多有關細節,瑪莉安娜是一名心理學家,也是基輔市長克里琴科(Vitali Klitschko)的助手,據信與丈夫布達諾夫住在戒備森嚴的總部裡。

布達諾夫2020年8月起就任情報總局局長,在2022年2月俄羅斯 發動軍事行動後,布達諾夫就在這場戰役中表現突出,負責一系列成功的軍事特種行動,多次深入俄羅斯境內,光是在2023年,針對布達諾夫的暗殺行動已經超過10次。

布達諾夫在8月演說時表示,出於安全原因,他一直與妻子待在一起。如果中毒事件屬實,將構成嚴重的安全漏洞 ,也是自去年俄羅斯全面入侵以來,最備受關注的一起試圖謀殺烏克蘭領袖家人的事件。

另一方面,中央社引述法新社報導,烏克蘭空軍29日表示,俄羅斯趁夜派出21架無人機、發射3枚巡弋飛彈對烏克蘭展開襲擊,所有無人機和其中2枚飛彈抵達攻擊目標前遭到摧毀;俄羅斯方面對此迄無回應。

烏克蘭空軍在社群媒體上表示:「這波襲擊總計涉及21架見證者-136/131型攻擊無人機、3枚X-59導引飛彈。」聲明並表示,所有無人機和其中兩枚飛彈遭到擊落。

Marianna Budanova, the wife of Ukraine's Military Intelligence Chief Kyrylo Budanov, was poisoned, a representative of the military intelligence agency (HUR), not allowed to go public at this time, told the Kyiv Independent on Nov. 28.https://t.co/nlVA74xERM