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烏軍抱怨要搭老爺車上前線 還掏錢維修裝備、買油

編譯周辰陽／即時報導
一名烏克蘭軍人23日拿著反無人機槍駐守在頓內次克州巴赫姆特附近陣地。（美聯社）
一名烏克蘭軍人23日拿著反無人機槍駐守在頓內次克州巴赫姆特附近陣地。（美聯社）

儘管烏克蘭軍隊獲得西方盟國軍事援助，也在戰場上取得戰果，但德國畫報（BILD）27日一篇獨家報導揭露，前線烏軍基層官兵仍面臨後勤補給挑戰，包括必須自掏腰包維修裝備或購買軍事車輛油料。

根據「Voice of Europe」網站與俄羅斯官媒RT的轉述，畫報的獨家報導採訪了五名不同單位的烏軍現役士兵，揭露烏軍面臨的問題。但Voice of Europe特別指出，受訪士兵都是單獨發言，並不代表整個軍方。

雖然烏克蘭領導階層強調他們獲得許多西方戰車，像是德製豹式戰車、英製挑戰者戰車與美製艾布蘭戰車，但對於許多基層士兵來說，由於裝甲車跟越野運輸能力短缺，他們要乘坐老舊的蘇聯時代「拉達」汽車上前線。另外，根據一些士兵報告，他們必須拿薪水付維修費，甚至連油錢也要自己出。

儘管烏克蘭軍人一個月薪餉約3000歐元（約3286.7美元），以烏克蘭標準而言是很不錯的收入，但根據畫報報導，烏軍士兵必須親自支付裝備費用。此外，無人機在偵察以及跟俄軍交戰不可或缺，但是供應不足，促使士兵自掏腰包購買。

除了個人開支，烏軍士兵宣稱他們還要負擔住處租金跟伙食費，在基層之間引發不滿。一名士兵抱怨，俄羅斯在部隊「投資了一切」，烏軍基本上卻必須自己想辦法。同時，依靠軍事援助團體跟自願捐助方提供數千架無人機，進一步凸顯了烏克蘭政府缺乏對日常軍事需求的支援。

烏克蘭將領缺乏遠見則是另一個爭議點，有士兵嚴厲批評最高指揮部讓北約訓練化為泡影，「因為資深軍官仍跟過去相同，跟蘇聯時代相比，戰爭方面幾乎沒有什麼變化」。

據受訪士兵說法，各班經常獨立行動，對只相距幾公里的鄰近單位沒有了解，通訊故障也很常見。還有受訪士兵抱怨，西方供應的防空系統幾乎完全沒有抵達前線，反而當成固定式防空系統留在城市裡面使用。

報導說，烏軍對澤倫斯基總統與他的政府不滿之情日益增加。一位士兵向記者表達了沮喪，質疑從國外獲得的資金沒有妥善分配，還抱怨前線官兵為了保衛國家做出犧牲，卻越來越感覺被政府拋棄。

烏克蘭 俄羅斯 租金

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