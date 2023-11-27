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惡劣風暴襲俄烏釀3死逾50萬人停電 戰事遇天候攪局

中央社莫斯科/基輔27日綜合外電報導
圖為27日在烏克蘭南部敖德薩地區，緊急救援人員解救一輛受困在雪中的汽車。路透
圖為27日在烏克蘭南部敖德薩地區，緊急救援人員解救一輛受困在雪中的汽車。路透

克里米亞俄羅斯南部等黑海沿岸地帶遭暴風雨襲擊，已釀3人死亡、逾50萬人無電可用。鄰近的烏克蘭今天也遭嚴峻暴風雪強風橫掃，2000多座村落停電、10多條道路封閉。

路透報導，烏克蘭當局表示，暴風雪造成的村落停電橫跨16州，並有10多條公路暫停車輛通行。

目前正有數萬名烏克蘭士兵部署在與俄羅斯交戰的前線，這場戰爭已打了21個月，如今卻遭遇如此極端天氣情況。基輔目前也擔憂，莫斯科這個冬季可能鎖定空襲烏克蘭的電網。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）在社群平台Telegram發文表示，部分地方積雪達2公尺深，積雪造成至少1370輛貨櫃車動彈不得，另有840輛車得由拖吊車拖離。他指出，烏克蘭南部和中部的情況最為嚴重。

烏克蘭國家救難單位表示，他們出動1500多名人員參與清理行動。從其發布的照片可見，在大雪封住的道路上有多輛汽車、巴士和貨櫃車打滑。

烏克蘭最大民營能源公司DTEK今天一早表示，已有近250座村落恢復供電。

烏克蘭南部黑海（Black Sea）港市敖德薩（Odesa）市長昨天敦促市民待在家中。當局並警告說，由於停電造成泵浦無法運轉，供水將暫停。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（Tass）報導，黑海一帶颳起的暴風雨在克里米亞（Crimea）造成道路淹水、樹枝吹落及輸電線路中斷，在俄羅斯南部濱海度假勝地索契（Sochi）引發一波波海水灌入，在阿納帕（Anapa）和庫班（Kuban）兩地也傳出災情。

塔斯社報導，這場冬季風暴在索契造成1人死亡，在俄國掌控的克里米亞半島也奪走一條人命，另外在俄羅斯本土和克里米亞半島之間克赤海峽（Kerch Strait）的一艘船艦上也傳出一人喪命。

美聯社報導，同一道鋒面昨天已在鄰近黑海的羅馬尼亞和摩爾多瓦降下大雪及颳起暴風雪，造成一人死亡、數百處停電。

2014年遭俄羅斯併吞的克里米亞，有數個行政區已宣布進入緊急狀態。俄國扶植的克里米亞環境監測部門一名官員告訴塔斯社，這個風暴最大風速達到每小時144公里，創下當地16年來最強風暴紀錄。

由於今天預料仍會有強風，克里米亞政府已通知民眾待在家中，並關閉學校和醫院等公家機關。

克里米亞西部的喬爾諾莫爾西克（Chernomorske）行政區首長表示，當地因泵浦站停電，所有居民都面臨停水及中央暖氣停供。

裏海石油管線（Caspian Pipeline Consortium）今天也因「天候極度不佳」而暫停在俄羅斯黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）的原油裝載工作。當地吹起時速最高86公里強風，並掀起最高8公尺大浪。

黑海一帶颳起的暴風雨在克里米亞（Crimea）造成道路淹水。圖為27日在克里米亞...
黑海一帶颳起的暴風雨在克里米亞（Crimea）造成道路淹水。圖為27日在克里米亞的Evpatoria附近，俄羅斯緊急救援人員協助受困民眾。美聯社

烏克蘭 克里米亞 俄羅斯

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