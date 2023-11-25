俄曾經提用和平交換中立 烏執政黨國會領袖曝拒絕原因

烏克蘭頓內次克州利曼方向前線附近某處，烏軍第21機械化旅的一名戰車組員21日站在一輛白雪覆蓋的德製豹式2A5主力戰車旁。（Getty Images）

烏克蘭 總統澤倫斯基麾下人民公僕黨國會黨團領袖阿拉哈米亞（Davyd Arakhamiia）2022年曾率代表團到白俄羅斯 與土耳其，跟俄羅斯的代表團進行和平談判。他在24日的專訪中表示，俄方向烏方承諾和平，以交換他們拒絕加入北約 ，但他們並不信任俄方的說法，時任英國首相強生也鼓勵「我們就打吧！」

烏克蘭真理報25日報導，阿拉哈米亞向「1+1」電視台談話節目主持人莫塞丘克（Nataliia Moseichuk）宣稱，俄方代表團幾乎到了最後一刻，都真的希望能迫使他們簽下協議，以便烏克蘭會採取中立，「對他們來說，這是最重要的事情。如果我們同意，就跟芬蘭曾做過的一樣保持中立，承諾我們不會加入北約，那他們就準備結束戰爭」。

阿拉哈米亞指出，「實際上，這就是關鍵點。其他一切都只是關於去納粹化、說俄語居民等等廢話的修辭與政治『調味料』」。

當莫塞丘克詢問烏方為什麼不同意時，阿拉哈米亞答稱他們對俄方沒有信心，因為他們準備好做出任何承諾。

據轉述，阿拉哈米亞首先指出，因為烏克蘭把加入北約寫進憲法，為了答應俄方的要求，就必須要修憲。其次，就是對俄方會說到做到沒有信心，「只有在取得安全保證的情況下，才能做到這一點」。

阿拉哈米亞說，「我們不能簽下某種文件，轉身離開，每個人都會放鬆下來，然後他們將更有準備地入侵。因為，事實上，他們對這樣的抵抗毫無準備。因此，只有絕對確定這種事情不會再次發生的時候，我們才能探詢這條路線，但不存在這樣的確定性」。

阿拉哈米亞還提到，當烏方代表團從土耳其伊斯坦堡歸國時，當時的英國首相強生來到基輔，並且說「我們根本不會和他們簽任何東西，我們就打吧！」。阿拉哈米亞同時否認代表團準備好簽署簽署文件，也否認強生迫使烏克蘭採取行動。