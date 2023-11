克赤大橋兩度遭烏克蘭襲擊 傳俄中企業高管密會討論修建海底隧道

華盛頓郵報24日獨家報導,根據烏克蘭 安全部門截獲的通訊,俄羅斯 企業與中國國企的高管舉行了秘密會談,計畫修建一條連接俄羅斯本土與克里米亞 的海底隧道,希望建立免遭烏克蘭攻擊的運輸路線。

根據報導,會談起因是俄方越來越擔心克赤大橋的安全性。這條橋梁一直是俄軍的重要後勤路線,但已經兩度遭烏克蘭襲擊成功,仍是一個脆弱的戰爭目標。此事也凸顯了俄羅斯決心維持對克里米亞半島的掌控,以及莫斯科日趨依賴北京作為全球的支助來源

美國官員與工程專家指出,在現有橋梁附近建設隧道將面臨巨大的障礙。如此大規模的工程可能耗資數十億美元,需要好幾年的時間才能完工,而且從來沒有在戰區嘗試過。

不過,專家表示,儘管計畫可行性有疑慮,俄羅斯仍有著明確理由要加以推行。卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士(Alexander Gabuev)指出,由於未能在戰爭取得決定性勝利,俄羅斯「面臨烏克蘭將在接下來多年試圖破壞克赤大橋的風險」。

華郵指出,這個計畫也將對中國造成政治與財務風險,理由是中方從沒正式承認俄羅斯兼併克里米亞,而中企可能會陷入美歐對俄經濟制裁。但烏國截獲的電郵顯示,中國一間最大的建築國企「中國鐵建」(CRCC)已經表現出參加的意願。

烏克蘭官員向華郵提供了這些訊息,希望揭露該計畫與中國可能參與其中,真實性則經華郵單獨取得的其他資訊印證,包括公司註冊文件顯示,克里米亞最近成立了一間涉及電郵內點名人士的俄中財團,幹部之間最近幾周傳閱的電郵則提到了跟中方代表在克里米亞會面。

一封日期為10月4日的電郵指出,中國鐵建「準備好確保克里米亞地區任何複雜的鐵公路建設計畫工程」。

中國鐵建沒有回應置評請求。華郵記者聯繫了總部設在克里米亞塞凡堡的俄中財團,文件中列為財團總經理的俄羅斯商人卡利烏茲尼(Vladimir Kalyuzhny)將此事斥為「胡扯」,接著宣布自己不會向「敵方媒體」提供任何一訓,並突然掛斷電話。

“Russian and Chinese business executives with government ties have held secret discussions on plans to build an underwater tunnel connecting Russia to Crimea in hopes of establishing a transportation route that would be protected from attacks by Ukraine” https://t.co/LBZ5UJgcLi