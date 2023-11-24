我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西感恩節遊行 350萬人同樂

感恩節曼哈頓華埠街頭冷 食肆排長龍

克赤大橋兩度遭烏克蘭襲擊 傳俄中企業高管密會討論修建海底隧道

編譯周辰陽／即時報導
華盛頓郵報24日獨家報導，根據烏克蘭安全部門截獲的通訊，俄羅斯企業與中國大陸國企的高管舉行了秘密會談，計畫修建一條連接俄羅斯本土與克里米亞的海底隧道。資料照片。（美聯社）
華盛頓郵報24日獨家報導，根據烏克蘭安全部門截獲的通訊，俄羅斯企業與中國大陸國企的高管舉行了秘密會談，計畫修建一條連接俄羅斯本土與克里米亞的海底隧道。資料照片。（美聯社）

華盛頓郵報24日獨家報導，根據烏克蘭安全部門截獲的通訊，俄羅斯企業與中國國企的高管舉行了秘密會談，計畫修建一條連接俄羅斯本土與克里米亞的海底隧道，希望建立免遭烏克蘭攻擊的運輸路線。

根據報導，會談起因是俄方越來越擔心克赤大橋的安全性。這條橋梁一直是俄軍的重要後勤路線，但已經兩度遭烏克蘭襲擊成功，仍是一個脆弱的戰爭目標。此事也凸顯了俄羅斯決心維持對克里米亞半島的掌控，以及莫斯科日趨依賴北京作為全球的支助來源

美國官員與工程專家指出，在現有橋梁附近建設隧道將面臨巨大的障礙。如此大規模的工程可能耗資數十億美元，需要好幾年的時間才能完工，而且從來沒有在戰區嘗試過。

不過，專家表示，儘管計畫可行性有疑慮，俄羅斯仍有著明確理由要加以推行。卡內基俄羅斯歐亞中心主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，由於未能在戰爭取得決定性勝利，俄羅斯「面臨烏克蘭將在接下來多年試圖破壞克赤大橋的風險」。

華郵指出，這個計畫也將對中國造成政治與財務風險，理由是中方從沒正式承認俄羅斯兼併克里米亞，而中企可能會陷入美歐對俄經濟制裁。但烏國截獲的電郵顯示，中國一間最大的建築國企「中國鐵建」（CRCC）已經表現出參加的意願。

烏克蘭官員向華郵提供了這些訊息，希望揭露該計畫與中國可能參與其中，真實性則經華郵單獨取得的其他資訊印證，包括公司註冊文件顯示，克里米亞最近成立了一間涉及電郵內點名人士的俄中財團，幹部之間最近幾周傳閱的電郵則提到了跟中方代表在克里米亞會面。

一封日期為10月4日的電郵指出，中國鐵建「準備好確保克里米亞地區任何複雜的鐵公路建設計畫工程」。

中國鐵建沒有回應置評請求。華郵記者聯繫了總部設在克里米亞塞凡堡的俄中財團，文件中列為財團總經理的俄羅斯商人卡利烏茲尼（Vladimir Kalyuzhny）將此事斥為「胡扯」，接著宣布自己不會向「敵方媒體」提供任何一訓，並突然掛斷電話。

俄羅斯 克里米亞 烏克蘭

上一則

南韓擬擴大青年購屋福利 幫助年輕人安居

下一則

英淨移民數創新高 明年要面臨大選考驗的執政黨壓力大

延伸閱讀

19世紀俄文學珍本圖書館中遭竊 立陶宛總統籲嚴懲

19世紀俄文學珍本圖書館中遭竊 立陶宛總統籲嚴懲
聯國促遵「奧林匹克休戰」 俄政治批干預

聯國促遵「奧林匹克休戰」 俄政治批干預
拜習會才剛結束 俄羅斯高層頻訪北京

拜習會才剛結束 俄羅斯高層頻訪北京
俄官員：烏克蘭當前政權有毒 俄羅斯無法與之共存

俄官員：烏克蘭當前政權有毒 俄羅斯無法與之共存

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49
以色列軍方釋出士兵15日在加薩西法醫院搜索的影像。(路透)

以軍襲加薩最大醫院 發現遭哈瑪斯綁架人質遺體

2023-11-16 19:05
日本東京電力公司表示，福島第一核電廠內積存的「核處理水」從今年8月開始排放入海後排放量超乎預期，已減少相當於16座貯水槽的貯水量。圖為資料照。(路透)

日本核處理水排海速率超乎預期 已減少16座貯水槽水量

2023-11-19 08:49

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單

25日買電腦、27日買家具…黑五折扣破紀錄 選對日子下單
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選