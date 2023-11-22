普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

20國集團（G20）22日舉行視訊會議，俄羅斯總統普亭 與會期間發表演說，稱俄國 已準備好展開對話結束俄烏戰爭，並將雙方至今未和談的責任怪罪給基輔法令。

路透及衛報報導，普亭表示，部分與會領袖對俄國「侵略」烏克蘭 感到震驚，「是的，當然，軍事行動總會是悲劇」，各方必須思考如何停止俄烏衝突悲歌，並強調俄國從未拒絕和談。

烏克蘭總統澤倫斯基去年10月簽署法令，正式宣布烏克蘭絕不可能與普亭和談，但保留與俄國和談的可能。

澤倫斯基同日在社群平台Telegram表示，烏軍在烏東戰場的防禦戰事陷入困境，但強調在烏南仍持續進攻。澤倫斯基說，巴赫姆特的氣溫如今是攝氏零下6度，「艱難的天氣，以及在烏東利曼、巴赫姆特、頓內次克及阿夫迪夫卡前線艱難的防禦作戰。南部則有進攻」。

澤倫斯基還提到，黑海穀物通道展現了好結果，在過去幾天，經由黑海運輸的穀物規模甚至創下新高。俄國7月撤出聯合國推動的黑海穀物協議，但莫斯科矢言持續協助仰賴俄烏穀物出口的開發中國家。普亭22日表示，俄國已派遣第一批載滿免費穀物的船隻前往非洲。

普亭還說，全球經濟活動正逐漸移往亞洲及非洲，他並呼籲國際貨幣基金及世界銀行等機構，為開發中國家發揮更大的作用。

一名高階俄國官員21日表示，莫斯科當局無法和當前的烏國政府共存，將持續透過所謂的特殊軍事行動來使烏國「去除武裝」。烏克蘭則矢言戰至俄軍全面撤出為止，並稱西方盟國會持續支援基輔。

俄國已控制近2成烏克蘭領土，包括2014年兼併的克里米亞在內。烏軍今年雖展開反攻，但未能顯著突破嚴密防守的俄軍。