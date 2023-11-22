烏克蘭廣場革命10年 美歐政要突訪基輔力挺

德國國防部長佩斯托瑞斯(左)突訪基輔，並與烏克蘭國防部長烏梅洛夫召開記者會。(路透)

11月21日是烏克蘭 「廣場革命」十周年紀念日，這場革命以推翻親俄政權、親西方力量的勝利而告終，總統澤倫斯基 把「廣場革命」與俄羅斯 入侵烏克蘭相提並論，形容這場抗爭是烏克蘭在俄烏戰爭的首場勝利；而美德兩國防長、歐洲理事會主席米歇爾在內多位外國領導人，近日相繼訪問基輔，表達力挺烏克蘭的決心。

外電報導，克里姆林宮將「廣場革命」視為外國支持的政變，促使俄軍占領並吞併克里米亞半島，同時支持東部的武裝叛亂。

此外，歐洲理事會主席米歇爾21日抵達基輔，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）、德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）也紛紛突然造訪烏克蘭，表達對烏克蘭的支持。

中央社引述法新社報導，德國是對烏克蘭軍事援助的第二大供應國，僅次於美國。由於目前世人目光焦點轉向中東戰事，引發烏克蘭所獲援助可能減少的疑慮，柏林尋求讓基輔安心。

這是佩斯托瑞斯今年初上任以來第二次訪問基輔，他來到基輔市中心的獨立廣場獻花，並表示：「我又來到這裡，首先是為了承諾繼續支援，此外也為了表達我們的團結一致與深厚聯結，以及我們對於此處正在進行的英勇、大膽與代價高昂戰鬥感到欽佩。」

他還預定與烏克蘭防長及澤倫斯基會面，行程另包括參訪一個軍訓中心。

時值俄羅斯正在增加對烏克蘭的空襲。鑒於冬季月份即將到來，基輔也準備因應烏克蘭能源設施預料會面臨的更多空襲。

另據路透報導，俄羅斯無任所大使米洛什尼克（Rodion Miroshnik）今天表示，俄國無法與當前烏克蘭「政權」共存，但俄方可以盡其所能抵制北大西洋公約組織的力量，將烏克蘭完全去軍事化。

他稱：「當前（基輔）政權絕對是有毒的，我們此刻看不到任何與其共存的選項。」

米洛什尼克指稱，俄羅斯將在所謂的「特別軍事行動」中擊敗烏克蘭軍隊，可以盡其所能抵制美國領導的北約軍事聯盟。他還說，西方最終將失去興趣，基輔當局將垮台。