烏克蘭2016歐洲歌唱大賽冠軍 遭俄羅斯政府通緝

2016年歐洲歌唱大賽冠軍賈馬拉迪諾娃，遭俄國列入通緝名單。（美聯社）

俄羅斯 新聞媒體今天報導，俄國已將贏得2016年歐洲歌唱大賽（Eurovision）冠軍的烏克蘭 歌手賈馬拉迪諾娃（Susana Jamaladinova）列入通緝名單。

根據美聯社消息，俄媒報導說，俄羅斯內政部資料庫將賈馬拉迪諾娃列為通緝犯，指稱她違反刑法。

報導反對派和人權議題的獨立新聞網站Mediazona報導說，賈馬拉迪諾娃是因去年通過的一項法律受到指控，該法律禁止傳播所謂有關俄軍與烏克蘭戰事的假消息。

藝名賈馬拉（Jamala）的賈馬拉迪諾娃是克里米亞 韃靼人後裔。她憑「1944」一曲贏得2016年歐洲歌唱大賽冠軍，此曲標題指的是蘇聯大規模驅逐克里米亞韃靼人的那一年。

影音來源：Eurovision Song Contest

賈馬拉的獲勝演出，幾乎就是在俄羅斯吞併克里米亞、烏克蘭政治動盪的兩年後，大多數國家認為俄羅斯的吞併行為是非法的行徑。

俄羅斯抗議大會讓「1944」成為參賽曲，稱其違反歐洲歌唱大賽禁止政治言論的規定。

「1944」並未對俄羅斯或前蘇聯提出具體批評，但有這類的暗示，歌詞開頭是「當陌生人來臨，他們來到你家，把你們都殺了，然後說『我們無罪』」。