卡麥隆任外相首站訪烏克蘭 重申英挺烏加入北約

英國新任外相、前首相卡麥隆(右)訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(Getty Images)

英國新任外相、前首相卡麥隆13日獲任命後，海外訪問第一站來到基輔。英國外交部表示，卡麥隆此行傳達英國對烏克蘭 堅定不移的支持，並重申烏克蘭應當成為北大西洋公約組織（NATO）一員。

卡麥隆（David Cameron）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談。英國外交部指出，卡麥隆告訴烏方，他對烏克蘭的支持歷久不衰，一如他擔任首相期間所展現的。

這趟訪烏行程事先保密。根據澤倫斯基在社群媒體平台X（前身為Twitter）發布的會談短片，卡麥隆說，上任後，他個人最想訪問的海外第一站就是烏克蘭。他提到，儘管他與相識40年的前首相強生（Boris Johnson）在各項議題有意見不合之處，他肯定對烏克蘭的強力支持是強生及其所領導政府「最傑出」的成就。

卡麥隆向澤倫斯基強調，英國將持續在外交、經濟等領域支持烏克蘭，但最重要的仍是提供軍事支援，「不只是今年、明年，而是無論需要多久」。

根據烏方釋出的資訊，在軍事領域，英烏雙方觸及的議題包括前線武器供應、防空強化、在黑海等區域排除俄羅斯 武力威脅以利烏克蘭出口農作物等產品。

卡麥隆2010至2016年擔任首相期間，俄羅斯在2014年兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）、非法軍事占領烏東。

部分人士批評當時英國政府未及時積極回應俄方作為、讓法國與德國主導促成實質上迫使烏克蘭退讓的「明斯克協議」。此外，與德、法不同的是，英國和美國同為1994年布達佩斯安全保障備忘錄（Budapest Memorandum）簽署國。根據備忘錄，英、美承諾協助保障烏克蘭安全，換取基輔當局交出核武軍備。

不過，也是在卡麥隆首相任內，英國2015年在烏克蘭境內啟動烏國武裝部隊訓練計畫，並擴及情報層面。這項名為Operation Orbital的計畫在去年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭之前暫停，執行期間完訓超過2萬2000人。去年夏季，英國開始在自家境內為烏克蘭培訓武裝部隊人員，計畫名稱為Operation Interflex，至11月已完訓逾3萬人。

英國外交部表示，卡麥隆訪烏期間另與總理什米哈爾（Denys Shmyhal）討論烏克蘭復原重建議題。英國今年6月主辦國際烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference），募得超過600億美元資金。

卡麥隆說，俄羅斯自認為可撐過這場戰爭、預設西方終究會轉移注意力至他處，這樣的想法可謂「極度偏離真實」。卡麥隆強調，他已向澤倫斯基明確表達，英國及其夥伴將持續提供支援，「直到烏克蘭勝利」。

英國外交部指出，卡麥隆也與主責歐洲－大西洋事務的副總理史蒂芬尼希娜（Olha Stefanishyna）會談，觸及烏克蘭爭取加入北約 。外交部表示，英方立場明確，烏克蘭應當成為北約一員，並將持續與盟友協調合作，讓烏克蘭入會路徑更順暢。

至少自2014年以來，持續有論者以「北約東擴威脅俄羅斯安全」、「北約東擴升高區域局勢」為由，試圖合理化俄方的擴張與侵略行為。

這樣的論述違背多項事實，包括多年來，前蘇聯國家尋求加入北約往往得克服北約各國對莫斯科的顧忌，以及北約自2002年即曾透過「北約－俄羅斯理事會」（NATO-Russia Council，NRC）發展與莫斯科諮商、取得共識以及聯合行動的合作機制。即便在2014年後停止與俄羅斯的實質合作，北約至今仍未關閉與莫斯科的溝通管道。

此外，歷年民意調查結果顯示，烏克蘭民眾對加入北約的態度也與莫斯科的作為顯著相關。

2014年以前，支持爭取加入北約的烏克蘭民眾一般不超過3成，甚至可低於2成。2014年以後，支持加入北約的民眾占比明顯呈上升趨勢，達4至5成；自2021年底俄軍在邊境集結，支持加入北約的民眾更在2022年初衝破6成，目前這個比例已高達8成以上。