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百萬枚砲彈軍援跳票…烏：歐盟軍工業能量可悲

編譯中心╱綜合15日電
針對歐盟可能無法在一年內援助烏克蘭百萬枚砲彈，烏克蘭外交部長庫列巴認為歐盟國防工業呈現「可悲」狀態。(路透)
針對歐盟可能無法在一年內援助烏克蘭百萬枚砲彈，烏克蘭外交部長庫列巴認為歐盟國防工業呈現「可悲」狀態。(路透)

德國宣布歐盟可能無法在1年內實現向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標，烏克蘭證實消息，回應歐盟國防工業很「可悲」。此外，俄國境內一項罕見的追蹤性民調顯示，將近一半的俄國民眾希望俄國總統普亭立即與烏克蘭協商停戰，是去年開始調查以來最高比率。

土耳其安納杜魯新聞社報導，德國國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius）本周宣布，歐盟可能無法在1年內實現向烏克蘭提供100萬枚砲彈的目標。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）14日證實，由於歐盟國防工業的「可悲」的狀態，彈藥供應將延遲。

庫列巴表示，歐盟有表現出政治意願支持烏克蘭，但存在官僚障礙。庫列巴說歐盟有試圖解決這一窘境，但還需要更多的行動和措施，他說：「我們真的很感謝歐洲聯盟的支持，但我們將鞭策他們。」

另據彭博新聞報導，俄國Russian Field在10月21日到29日，針對1611名俄國民眾的調查，48%受訪者回答說他們支持普亭立即與烏克蘭停戰，商討和平協議；39%表示要繼續戰下去。這是Russian Field去年開始進行對俄烏戰爭的民調以來，支持立即和談最高的一次。

民調顯示，如果普亭決定明天就與烏克蘭簽訂和平協定，支持者更是增加至將近75%。

由於俄烏戰爭陷入膠著，俄羅斯民眾對於俄國發動二次徵兵的憂慮也在上升，58%表示反對進行第二次動員徵兵。

不過上述民意似乎不會影響到普亭的決策。普亭先前已經表示，唯有烏克蘭接受「戰線上的事實局面」，也就是割讓領土給俄國的情況之下，他才願意進行和談。

據報導，普亭預期將在明年舉行的總統大選中尋求連任，也料將輕鬆取得勝選。克里姆林宮尚未正式宣布普亭尋求連任，外界報導指出普亭可能在12月正式宣布參選，明年3月投票。

根據俄國境內民調，半數俄國人支持俄烏停戰。圖為莫斯科正在舉行的俄羅斯國際展覽，旨...
根據俄國境內民調，半數俄國人支持俄烏停戰。圖為莫斯科正在舉行的俄羅斯國際展覽，旨在展示俄羅斯在技術、科學、旅遊和文化方面的成就。（歐新社）

烏克蘭 普亭 俄國

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